Podrška Grada Ivanić-Grada tvrtki Lukač

Iz Grada Ivanić-Grada u srijedu su izrazili zabrinutost te dali podršku obiteljskoj tvrtki Lukač i njezinim zaposlenicima, stoji u pismu koje potpisuje gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.

Tvrtku Lukač, kako se navodi, osnovali su supružnici Marijan i Marija Lukač sa svojim kćerima, tvrtka posluje više od 30 godina, a 2021. je otvorila najsuvremeniju farmu koka nesilica u Hrvatskoj, upravo u Ivanić-Gradu.

Za Grad Ivanić-Grad, koji raspolaže najvećim poljoprivrednim površinama u Zagrebačkoj županiji, od iznimne je važnosti očuvanje domaće proizvodnje i 80 radnih mjesta koje ta tvrtka osigurava, ističe se u pismu gradonačelnika.

Također se navodi kako se u novom pogonu u Ivanić-Gradu, vrijednom gotovo osam milijuna eura, godišnje proizvede oko 50 milijuna jaja.

Time se, kaže se u pismu, ne doprinosi samo gospodarstvu Zagrebačke županije i Republike Hrvatske kroz smanjenje uvoza i ostvarivanje jednog od strateških ciljeva Vlade, postizanje samodostatnosti u proizvodnji, već se istodobno jamči sigurnost zaposlenja i egzistencija za 80 obitelji u Ivanić-Gradu i okolici.

“Stoga držim da je podrška svih nadležnih institucija nužna kako bi se očuvala ova radna mjesta i osigurao nastavak domaće proizvodnje. Samo zajedničkim djelovanjem lokalne i nacionalne razine možemo osigurati nastavak i stabilnost poslovanja tvrtke Lukač, jednog od ključnih proizvođača jaja u Hrvatskoj”, stoji u pismu koje potpisuje gradonačelnik.

Uvjeren je, kaže, da će biti pronađeno rješenje kojim će se očuvati radna mjesta, domaća proizvodnja i dugoročna stabilnost poduzeća Lukač.