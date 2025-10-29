Pokrenut Job Lab – projekt osnaživanja učenika strukovnih škola za uspješan izlazak na tržište rada

Projekt Job Lab namijenjen boljem pripremanju mladih za tržište rada pomoću alata za jačanje mekih vještina pokrenut je u Bjelovaru. Sljedeći korak bit će širenje aktivnosti na učenike strukovnih škola diljem Hrvatske.

Učenici završnih razreda strukovnih škola u Hrvatskoj dobili su priliku još spremnije zakoračiti u svijet rada. Dodatna znanja i vještine potrebne za uspješan početak karijere odsad mogu stjecati kroz Job Lab, projekt koji je pokrenuo Telemach Hrvatska u suradnji Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr. Osim što će razvijati svijest o vlastitim vrijednostima, snagama i mogućnostima, polaznici ovog projekta učit će i kako se predstaviti kao kompetentni, odgovorni i samostalni sudionici tržišta.

Tek svaki treći srednjoškolac smatra se spremnim za izlazak na tržište rada, prema anketi koju su u suradnji proveli Telemach i portal srednja.hr. Podršku žele dobiti u razvoju karijernih vještina, održavanju motivacije te jačanju komunikacijskih i međuljudskih vještina. Projekt Job Lab upravo odgovara na navedene potrebe i mladima osigurava konkretne alate za jačanje mekih vještina i uspješan izlazak na tržište rada. Projekt je započeo u Regionalnom centru kompetentnosti Medicinske škole Bjelovar, gdje je i premijerno predstavljen kao dio školskog kurikuluma.

Vještine koje AI ne može zamijeniti

„Strukovna zanimanja u Hrvatskoj danas bira čak 70 posto srednjoškolaca, što potvrđuje njihovu važnu ulogu u društvu i gospodarstvu. No, osim stručnih, važne su i njihove interpersonalne i emocionalne vještine, a dobar primjer su upravo zanimanja u zdravstvenoj skrbi. Kroz suradnju s obrazovnim institucijama i lokalnim zajednicama diljem Hrvatske, učenicima različitih profesija želimo omogućiti razvoj vještina koje AI i tehnologija ne mogu zamijeniti, a koje su ključne za zapošljavanje i otpornije društvo“, izjavio je Mislav Galler, član Uprave i glavni komercijalni direktor Telemacha.

Kroz interaktivne module sudionici razvijaju komunikacijske i pregovaračke vještine, uče kako se zauzeti za sebe, donositi sigurnije odluke i nositi se s izazovima. Također, uz pomoć digitalnih financijskih alata stječu osnovna znanja o poslovnom planiranju te se upoznaju s načinima pokretanja vlastitog biznisa i strategijama nastupa na tržištu.

„Hrvatska gospodarska komora aktivno povezuje obrazovanje i tržište rada kroz brojne edukacije i projekte koji nude konkretne vještine potrebne poslodavcima i njihovim zaposlenicima. Naš je cilj, kroz radionice koje ćemo održati u sklopu ovog projekta, prenijeti znanje i vještine našim učenicima te ih ohrabriti kako bi zakoračili u poslovni svijet, od prepoznavanja prilike i osmišljavanja poslovne ideje, preko razvoja provedivog plana, pa sve do prvih poduzetničkih koraka“, rekao je Dragan Kovačević, potpredsjednik HGK za poljoprivredu i turizam.

Koje vještine nedostaju mladima?

Prema anketi koju su proveli Telemach i portal srednja.hr među učenicima srednjih škola, vještine koje smatraju potrebnima prilikom traženje posla uključuju prilagodljivost, brzo učenje, smirenost u nepredviđenim situacijama i suradnju s različitim tipovima ljudi. No, iako prepoznaju njihovu važnosti, u pojedinim se područjima osjećaju nesigurno.

„Očekivano, najviše samopouzdanja mladi imaju u digitalnim vještinama, dok im smirenost u nepredviđenim situacijama, prezentacijske vještine te proaktivnost i preuzimanje inicijative za rješavanje zadataka predstavljaju najveći izazov. Uz Job Lab, imaju priliku raditi na sebi kako bi jačali unutarnju otpornost i sa više sigurnosti i samopouzdanja zakoračili u svoju profesionalnu budućnost“, izjavio je Marko Matijević, osnivač i glavni urednik portala srednja.hr.

Podršku projektu iskazala je i Valerija Turk-Presečki, v.d. ravnateljice Medicinske škole Bjelovar, izrazivši zadovoljstvo što je RCK ove škole odabran kao polazište ovog društveno odgovornog projekta. Župan Bjelovarsko-bilogorske županije, Marko Marušić, tom je prilikom izjavio: „Ovaj projekt ulaganje je u mlade, koji su ključni nositelji budućeg razvoja naše zajednice. Pružajući im alate za profesionalni rast, aktivno doprinosimo jačanju lokalnog gospodarstva i poboljšanju uvjeta za život u našoj županiji.“

Nakon Bjelovara, Job Lab proširit će svoje aktivnosti na učenike strukovnih škola diljem Hrvatske.