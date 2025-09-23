Poljska prijavila pojavu ptičje gripe
Poljska je izvijestila o pojavi visoko patogene ptičje gripe H5N1 na dvije farme peradi, izvijestila je Svjetska organizacija za zdravlje životinja (WOAH).
Virus je otkriven na farmi gusaka i na farmi purana u gradu Suszu i usmrtio je oko 4.000 ptica, objavili su u WOAH-u, pozivajući se na izvješće poljskih vlasti.
U svibnju je Varšava bila suzbila virus H5N1, prema podacima WOAH-a.
Virus se u međuvremenu ponovo počeo širiti u Europi i od kraja kolovoza pojavu ptičje gripe prijavile su Norveška, Njemačka, Portugal i Bugarska. Sredinom srpnja bolest se pojavila i na farmi purana u Španjolskoj.
Ptičja gripa obično se u Europi širi među peradi upravo na početku jeseni, napominje Reuters.
Varšava je još prošli tjedan poručila da se nada obnovi isporuka u Kinu, u roku od mjesec dana, nakon potpisivanja sporazuma s Pekingom. Izvoz je obustavljen zbog širenja ptičje gripe u 2024. godini.
Vrijednost poljskog izvoza peradi u Kinu procjenjuje se na dvije milijarde zlota (470,69 milijuna eura).