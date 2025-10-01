Poništen natječaj za održavanje broda LNG Croatia na Krku vrijedan 49,5 milijuna eura

Na natječaj za održavanje FSRU broda privezanog u Omišlju pristigle su tri ponude, no unatoč tome natječaj je poništen. Dvije su odbijene, a jedna je premašila procijenjenu vrijednost.

Poništen je natječaj HEP-ove i Plinacroove tvrtke LNG Hrvatska za upravljanje brodom LNG Croatia i njegovo održavanje do 2029. godine. Na njega su se javile ciparski Wilhelmsen Energy Solutions, hrvatski Adria Shipping Management i zajednica u kojoj su belgijski Exmar Energy Services BV i Exmar Shipmanagement.

Wilhelmsenova ponuda bila je nepravilna jer su poslali troškovnik na dva različita jezika, a iznosi na njima nisu bili identični. Adrijina ponuda bila je nepravilna i neprihvatljiva, dok je Exmar premašio procijenjenu vrijednost natječaja. Njihove ponude redom su iznosile 48,20, 41,70 i 50,80 milijuna eura plus PDV.

Čemu služi LNG Croatia?

Navedeni brod trajno je privezan je u Omišlju na Krku i služi kao plutajuća jedinica za skladištenje i uplinjavanje ukapljenog plina (FSRU). Plin se do njega doprema LNG tankerima, a potom od njega otprema visokotlačnim priključnim plinovodom u plinski transportni sustav Republike Hrvatske.

O natječaju za upravljanje i održavanje broda LNG Croatia Forbes Hrvatska je izvještavao još u svibnju kad je bio najavljivan. Detaljnije, predmet natječaja bilo je upravljanje brodom, pretovar plina s brodova (i na brodove), pretovar broda u kamione – cisterne, skladištenje plina, uplinjavanje, mjerenje kvalitete i količine ukapljenog prirodnog plina i prirodnog plana te održavanje broda. U obveze su uključeni i održavanje sustava za mjerenje kvalitete i količine plina, radovi na suhom doku, gorivo za potrebe rada broda, razvoj broda, osoblje, osiguranje, informatičke usluge, kibernetička sigurnost i drugi troškovi i obveze.

Brod je izgrađen 2005. godine u južnokorejskom brodogradilištu Hyundai Heavy Industries. Nakon što je služio za prijevoz ukapljenog prirodnog plina, prilagođen je u kineskom brodogradilištu ugradnjom modula za uplinjavanje na pramac broda i ugradnjom modula za proizvodnju električne energije na krmi.

Zadnji zahvat uključivao je zamjenu postojećeg sustava za upravljanje brodom „Yokogawa“ s

novim sustavom za upravljanje brodom i sustavom uplinjavanja UPP-a „Kongsberg“. Obavljeni su u Hrvatskoj 2020. godine.

Vlada Republike Hrvatske 2022. godine je donijela odluku o povećanju kapaciteta terminala ugradnjom dodatnog modula za uplinjavanje. Ugradnja novog modula u Turskoj nije predmet natječaja, no jesu neki manji troškovi poput transporta broda u Tursku radi ugradnje.