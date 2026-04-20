Potrošnja na obranu je “magnet” za kriminalce, upozorava čelnik EU agencije za borbu protiv prijevara

Kako se investicije ubrzano povećavaju, raste i broj sumnjivih aktivnosti, kaže Petr Klement, naglašavajući da su manipulacije natječajima, korupcija i zlouporaba javnog novca sve češći izazov za europske institucije.

Novi direktor EU-ove agencije za borbu protiv prijevara (OLAF) Petr Klement upozorio je da ubrzano naoružavanje europskih država postaje “magnet” za kriminalce, privučene povijesno velikim iznosima koji se slijevaju u obrambeni sektor.

OLAF je zaprimilo sve veći broj dojava o “nepravilnostima u obrambenom području, osobito u istraživačkim projektima ili javnoj nabavi”, navodi se u godišnjem izvješću objavljenom u ponedjeljak.

“Ako više ulažemo u obranu, vidjet ćete više prijevara ili više slučajeva u tom sektoru”, rekao je Petr Klement za Financial Times. “Magnet za prevarante, magnet za kriminalce… je sam novac”, dodao je.

Milijarde za naoružanje

OLAF istražuje prijevare i nepravilnosti povezane sa zajedničkim proračunom EU-a, koji države članice sve češće koriste za financiranje obrambenih projekata, osobito nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. To uključuje program od 500 milijuna eura za financiranje streljiva, 150 milijardi eura zajmova za obranu uz potporu EU-a te program obrambene industrije vrijedan 1,5 milijardi eura.

Petr Klement je u veljači preuzeo dužnost direktora Olafa, a ranije je bio zamjenik glavnog tužitelja u Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) foto: Michal Krumphanzl/CTK via Guliver

“Budući da je riječ o novcu europskih građana i da OLAF ima zadaću štititi financijske interese, snažno smo posvećeni tom cilju i stalno smo na oprezu”, rekao je Klement, dodajući da se to odnosi i na nadolazeći proračun EU-a od dva bilijuna eura, koji je trenutačno u pregovorima.

Na temelju svojih nalaza, agencija daje preporuke državama članicama i institucijama EU-a za povrat sredstava povezanih s prijevarama.

Zemlje sa slabijim sustavom kontrole

Prošle godine Olaf je državama članicama i institucijama EU-a preporučio povrat 597 milijuna eura izgubljenih zbog prijevara ili drugih nepravilnosti te sprječavanje potrošnje dodatnih 18,1 milijun eura. Tijekom proteklog desetljeća, Olafove istrage dovele su do povrata ukupno 6,8 milijardi eura, navodi se u izvješću.

Klement nije želio komentirati pojedinačne slučajeve vezane uz obranu, ali je naveo da problemi u tom sektoru uključuju “manipulacije javnim natječajima, napuhane cijene, klijentelizam i korupciju”.

Dodao je da su takvi slučajevi vjerojatniji u zemljama “s slabijim sustavima kontrole… to nije prozivanje određenih zemalja ili sektora, nego jednostavno način na koji stvari funkcioniraju desetljećima”.