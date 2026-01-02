Potrošnja u prosincu 2,55 milijardi eura

U prosincu je u maloprodaji ostvaren promet od 2,55 milijardi eura, što je rast od 8,14 posto u odnosu na prosinac 2024., pokazuju podaci Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Broj računa je istodobno povećan za 3,6 posto.

Najveći rast prometa zabilježen je u Požeško slavonskoj županiji, za 11,06 posto, a potom slijede Krapinsko-zagorska županija s 10,79 posto, Ličko-senjska te Vukovarsko-srijemska županija s rastom od 10,16 posto.

“Rast ukupnog prometa, pa i u navedenim županijama, u prvom redu posljedica je prelijevanja raspoloživog dohotka kućanstava koji, zahvaljujući pozitivnim makroekonomskim pokazateljima, zadnjih godine raste”, istaknula je direktorica Sektora za trgovinu HGK Maja Bogović.

Ukupan iznos fiskaliziranih računa u maloprodaji u cijeloj 2025. godini iznosio je 28,3 milijardi eura te je ostvaren rast od 6,5 posto u iznosu te od 0,59 posto u broju računa u odnosu na 2024. godinu.

Najveći rast prometa ostvaren je u Krapinsko zagorskoj županiji, za 10,3 posto na godišnjoj razini, a ta županija ima i najveći rast broja računa od 3,14 posto.

Najjači mjesec po prometu bio je srpanj s ostvarenih više od 2,9 milijardi eura, a najveći rast u odnosu na isti mjesec 2024. godine ostvaren je u travnju (12,41 posto), zbog utjecaja Uskrsa te u lipnju (11,35 posto), zbog izuzetno dobre predsezone, naveli su iz HGK.

Potrošnja u maloprodaji u Hrvatskoj raste već duže vrijeme. Tako je u studenom prema podacima Državnog zavoda za statistiku porasla 32. mjesec zaredom na godišnjoj razini i to za1,4 posto.

