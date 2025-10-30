Potrošnja u rujnu porasla 30. mjesec zaredom

U Hrvatskoj je u rujnu potrošnja u maloprodaji porasla već 30. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to brže nego mjesec dana prije, što ukazuje na stabilan rast gospodarstva.

Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u rujnu, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno porasla za 1,3 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na rujan prošle godine porasla za 3,1 posto.

Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 30. mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to brže nego mjesec dana prije, kada je rast iznosio 2,4 posto.

Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 1,9 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima, osim trgovine motornim gorivima i mazivima, porastao za 5,0 posto.

U prvih devet mjeseci ove godine promet od trgovine na malo porastao je za 3,6 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, pokazuju podaci DZS-a.

Nastavlja se stabilan rast gospodarstva

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), rast prometa u trgovini na malo u kolovozu ukazuje na nastavak stabilnog rasta gospodarstva i u trećem tromjesečju ove godine.

Prema podacima DZS-a, u drugom je tromjesečju BDP porastao već 18. kvartal zaredom, i to za 3,6 posto na godišnjoj razini, brže u odnosu na 3,3 posto u prethodnom kvartalu.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se