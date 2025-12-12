Povećanje temeljnog kapitala Croatia Airlinesa

Vlada je u četvrtak donijela odluku o povećanju temeljnog kapitala Croatia Airlinesa s 92,38 na 248,38 milijuna eura.

“Povećanje temeljnog kapitala provest će se ulaganjem 70 milijuna eura ulaganjem u novcu i oko 78,8 milijuna eura na osnovu ulaganja u pravilno pretvorena potraživanja po postojećim zajmovima u temeljni kapital društva”, rekao je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

Povećanje temeljnog kapitala bit će provedeno u razdoblju od 2025. do 2027. godine, sredstva su za provedbu u 2025. osigurana su preraspodjelom, a za sljedeće dvije godine u planu i projekcijama državnog proračuna.

U tu svrhu u 2025. je predviđena dokapitalizacija pretvaranjem 43 milijuna eura potraživanja po postojećim zajmovima u temeljni kapital (pretvaranje dijela glavnica zajmova u temeljni kapital), radi čega će se izdati novih 43.000.000 dionica.

U 2026. predviđena je dokapitalizacija daljnjim pretvaranjem približno 43 milijuna eura potraživanja po postojećim zajmovima u temeljni kapital (pretvorba ostatka glavnica zajmova te obračunatih kamata na glavnice zajmova na dan dospijeća) te ulog u novcu u iznosu 35 milijuna eura, dok je u 2027. predviđena dokapitalizacija ulogom u novcu u iznosu 35 milijuna eura.

Time će temeljni kapitala Croatia Airlinesa s 92,38 milijuna eura biti povećan za približno 156 milijuna eura, na 248,38 milijuna eura.

Ministar Butković rekao je da se Croatia Airlines nalazi usred najvećeg projekta u svojoj povijesti, zamjene cjelokupne flote novim zrakoplovima Airbus 220.

“Zamjena flote počela je 2024. godine, a planirani završetak je u 2027. godini. Do kraja kolovoza ove godine isporučeno je šest od 15 novih zrakoplova”, rekao je Butković.

Dodao je da su izazovi tranzicijskog razdoblja, dodatno pojačani problemima u globalnim lancima dobave i kašnjenjima u proizvodnji i isporuci novih zrakoplova, prouzročili dodatnu troškovnu izloženost Croatia Airlinesa.

Istaknuo je da je kompanija prije početka tranzicije imala pozitivne financijske rezultate te da Vlada kao većinski vlasnik donošenjem odluke o dokapitalizaciji stvara financijske pretpostavke kojima se osigurava provedba projekta tranzicije flote na novu flotu Airbus A220, kao i daljnji razvoj domaćeg avioprijevoznika.