Predložena nagodba za 3. maj Rijeka 1905

Stečajni upravitelj 3. maja Loris Rak predao je prijedlog za sazivanje Skupštine vjerovnika s prijedlogom za sklapanje nagodbe s državom u vezi spora o ugovorima kojima je država postala vlasnik 3. maja Rijeka 1905, a DORH je dobio suglasnost da se takva nagodba u ime države i zaključi.

Izjavio je to u petak Hini Loris Rak, kazavši da se u usuglašenoj nagodbi predlaže da država 3. maju u stečaju isplati oko oko 6,6 milijuna eura.

Nakon što je stečajni upravitelj podignuo tužbu radi pobijanja ugovora, kojima je država postala vlasnik brodogradilišta 3. maja Rijeka 1905, a na privremenu mjeru zabrane otuđenja poslovnih udjela u toj tvrtki država se nije žalila te je mjera postala pravomoćna, pokrenuti su pregovori za mirno rješenje spora. 

Tvrtka 3. maj Rijeka 1905 nastala je kao tvrtka-kćer 3. maja Brodogradilišta u stečaju, a sada je posve u državnom vlasništvu. Za nju je Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) prikupljao i do roka u studenome zaprimio jednu obvezujuću ponudu za kupnju, iz šibenskog Iskra brodogradilišta.  Početna cijena svih triju udjela, 100-postotnog udjela u temeljnom kapitalu, bila je 6,6 milijuna eura, a ukupna nominalna vrijednost oko 10,3 milijuna eura, uz uvjet zadržavanja brodograđevne djelatnosti. 

Ugovor o prijenosu poslovnih udjela i Ugovor o namirenju dijela potraživanja, kojima je država postala vlasnik tvrtke-kćeri 3. maj Rijeka 1905, početkom godine sklopili su 3. maj i Republika Hrvatska. Njime je uređeno namirenje dugovanja i prijenos tri poslovna udjela koje je 3. maj imao u tvrtki 3. maj Rijeka 1905 na državu. Vlada je odluku o namirenju dijela potraživanja države prema 3. maju, prijenosom poslovnih udjela 3. maj Rijeka 1905 na državu te odluku o prijenosu koncesije na tu tvrtku, donijela lani u prosincu.

Nakon što je u svibnju na Trgovačkom sudu u Rijeci otvoren stečajni postupak nad “starim” 3. majem, na prvom ročištu u rujnu utvrđeno je da imovina nije dostatna za pokriće tražbina te je odlučeno da se poslovanje neće nastavljati. Brodograđevnu djelatnost na istoj lokaciji nastavio je 3. maj Rijeka 1905.

