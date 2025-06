Predstavljen InvestEU – EBRD-ov program za poticanje održivih ulaganja

InvestEU pokrenut je u Hrvatskoj. To je program EBRD-a koji će olakšati pristup financiranju zelenih projekata. Oni se mogu odnositi na zeleni prijevoz, energetski učinkovite zgrade, razvoj obnovljivih izvora energije i slično.

Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD podržava zelenu tranziciju u 36 država. Od 2006. godine financirali su preko 3500 zelenih transakcija. U tom smjeru ide i njihov InvestEU jamstveni instrument koji su predstavili u srijedu u Zagrebu. Njime je napravljen važan iskorak u mobiliziranju održivih privatnih i javnih ulaganja diljem zemlje.

U Hrvatskoj EBRD pokreće portfeljne jamstvene proizvode za lokalne banke kako bi financirali širok spektar korisnika — od privatnih osoba i stambenih zajednica do velikih korporativnih klijenata. InvestEU osigurava jamstveni mehanizam za otključavanje financiranja koje inače možda ne bi bilo dostupno. Ovaj instrument poboljšat će pristup financiranju, osobito za zelene projekte. To uključuje energetski učinkovite kompanije, energetski učinkovite zgrade, održivi transport, razvoj obnovljivih izvora energije, održivi prijevoz, kružnu ekonomiju i drugo.

Zaba prva

Glavni direktor EBRD-a za poslovanje s financijskim institucijama Francis Malige na događaju je rekao da je uvjeren kako su lokalne financijske institucije najbolje za širenje dosega EBRD-a i ispunjavanje zelenih ciljeva. Zagrebačka banka prva je koja će sudjelovati u ovom programu, ali iz EBRD-a pozivaju i sve druge banke, poduzetnike i predstavnike vlasti zainteresirane za InvestEU da mu se priključe.

Predstavnik Europske komisije Dražen Budimir pojasnio je kako se InvestEU sastoji od istoimenog fonda, središta (huba) koje pomaže u pripremi i provedbi investicijskih projekata i portala koji okuplja investitore i promotore projekata na paneuropskoj razini. Platforma Techselector sadrži proizvode koji su unaprijed odobreni kao prihvatljivi za financiranje.

Članica Uprave Zabe Aleksandra Rašić i Ivana Žele predstavile su osnovne uvjete programa InvestEU kao i prihvatljive projekte. Oni moraju biti locirani u Hrvatskoj, financijski održivi i pozitivno procijenjeni od strane banke.

Poslovni korisnici mogu računati na kredite do vrijednosti dva milijuna eura, a višestambene zgrade do 750.000 eura. Krediti se daju na razdoblje od jedne do 15 godina, pri čemu je trajanje jamstva maksimalno 10 godina.

Očekuje se da će InvestEU jamstveni instrument potaknuti stotine milijuna eura ulaganja, podržavajući ciljeve Europskog zelenog plana i jačajući predanost Hrvatske gospodarstvu s niskim udjelom ugljika i inovacijama.