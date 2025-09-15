Predstavljen SkillUp program poboljšanja upravljanja u malim i srednjim poduzećima

Ministarstvo gospodarstva predstavilo je u ponedjeljak program SkillUp, čiji je cilj poboljšanje upravljanja u hrvatskim malim i srednjim poduzećima.

Program je vrijedan oko četiri milijuna eura, financira ga Europska unija putem instrumenta NextGenerationEU, a provodi Ministarstvo gospodarstva uz implementacijsku podršku Međunarodne financijske korporacije (IFC), dijela Grupacije Svjetske banke.

Program nudi jedinstvenu kombinaciju formata učenja, uključujući stručne radionice, radionice za pojedine sektore, inspirativne priče osnivača, teorijsko-praktične radionice s najboljim konzultantskim poduzećima te terenski rad koji omogućuje iskustvo učenja.

Cilj programa, kako je kazao državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić je poboljšanje upravljačke prakse u hrvatskim malim i srednjim poduzećima.

Očekuje se da će do kraja godine kroz program proći najmanje 150 malih i srednjih tvrtki.

Hrvatska treba proaktivne poduzetnike koji se ne boje rasta, jer su poduzetnici ti koji stvaraju radna mjesta, inovacije i rješenja za lokalne i globalne izazove, kazao je Milatić napominjući kako uspješne tvrtke privlače investicije, grade reputaciju i pozicioniraju Hrvatsku kao zemlju znanja, tehnologije i kreativnosti.

Stoga ovaj program, kako je naveo, otvara vrata novim prilikama za pametna ulaganja u vremenu kada se tržišta mijenjaju brže nego ikad.

Regionalna direktorica za Europu, Međunarodna financijska korporacija (IFC), Grupacija Svjetske banke Ines Rocha je kazala kako je zadovoljna što je u Zagrebu na početku programa SkillUp, koji podupire EU i koji se provodi u bliskoj suradnji s ministarstvom gospodarstva.

Ovo je, kako je rekla, prvi slučaj u kojemu World Bank Group na ovaj način podupire male i srednje poduzetnike. IFC ima strategiju za Hrvatsku kojom želi potaknuti investiranje i stvaranje novih poduzetnika.

“Mislimo da je Hrvatska perfektna zemlja za provedbu ovog programa jer ima dobar ekonomski potencijal i potencijal za inovacije. Smatram da će ovaj program polučiti i dobar demonstracijski efekt za druge zemlje”, kazala je.

Jedan od polaznika programa je vlasnik tvrtke Notus IT Filip Žic koji je istaknuo kako od programa očekuje stjecanje novih znanja od vrhunskih stručnjaka i primjenu novih alata koji će im omogućiti napredak u poslovanju te širenje na međunarodna tržišta. Tvrtka se bavi implementacijom poslovnih aplikativnih rješenja, ima nešto više od 30 zaposlenih.