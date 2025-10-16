Premium Chicken Company ostaje predana realizaciji investicije u Hrvatskoj vrijedne više od 600 milijuna eura, navode iz kompanije

Unatoč nedavnim medijskim napisima i izjavama državnog tajnika Tugomira Majdaka o povlačenju ukrajinskih investicija iz Hrvatske, u priopćenju tvrtka Premium Chicken Company d.o.o. poručuje – projekt “Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva” u Sisačko-moslavačkoj županiji se nastavlja.

Tvrtka Renaissance Capital d.o.o. čiji je vlasnik Andrii Matiukha, koja stoji iza ovog ulaganja, ističe kako se izjava državnog tajnika ne odnosi na Premium Chicken Company, već na drugu tvrtku – MHP.

„Mi kao Renaissance Capital d.o.o. u Hrvatskoj imamo niz projekata, od kojih je jedan izgradnja projekta ‘Peradarska proizvodnja kružnog gospodarstva’ društva Premium Chicken Company d.o.o., vrijednog više od 600 milijuna eura. Izuzimamo se od izjave državnog tajnika Majdaka i naglašavamo kako se ona odnosila na tvrtku MHP. Također, želimo istaknuti da naša tvrtka Premium Chicken Company d.o.o. nije odustala od projekta na području Sisačko-moslavačke županije, u koji je do sada uloženo više od 45 milijuna eura“, izjavila je Suzana Audić Vuletić, direktorica Renaissance Capitala.

Državni tajnik Tugomir Majdak je upozorio na pad domaće proizvodnje i važnost jačanja samodostatnosti hrvatske poljoprivrede: „Imamo i mi dobrih primjera peradarskih farmi. Nažalost, proizvodnja nam je pala na 74 % samodostatnosti, u svinjogojstvu je to 50 % i tu definitivno trebamo podići da što manje uvozimo.“, stoji u priopćenju.

Upravo u tom kontekstu, projekt Premium Chicken Company d.o.o. vidi svoju “ključnu ulogu u jačanju hrvatske prehrambene samodostatnosti, smanjenju ovisnosti o uvozu i poticanju održive, domaće proizvodnje hrane”, navodi se u prioćenju.

Riječ je o jednom od najvećih privatnih ulaganja u hrvatsku poljoprivredu, koji uključuje izgradnju modernih pogona za peradarsku proizvodnju, prateće infrastrukture te sustava za energetsku učinkovitost i preradu otpada u obnovljive izvore energije – sve u skladu s načelima kružnog gospodarstva.

Renaissance Capital i Premium Chicken Company naglašavaju da su u potpunosti posvećeni ostvarenju projekta i njegovom doprinosu razvoju ruralnih područja, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju domaće prehrambene industrije.

„Naš je cilj dugoročno pridonijeti razvoju regije, otvaranju novih radnih mjesta i jačanju domaće prehrambene industrije. Hrvatska ostaje ključno mjesto našeg ulaganja“, zaključila je Audić Vuletić.