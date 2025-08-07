Preslagivanje u Končaru – izdvaja se proizvodnja kotlova za energetske transformatore

Forbes Hrvatska 7. kol 2025. 13:34
Radnik u pogonu Distributivni i specijalni transformatori 2016. godine; Foto: Dragan Matić / Cropix

7. kol 2025. 13:34

Proizvodnja kotlova za energetske transformatore izdvojit će se u posebnu tvrtku u vlasništvu Končara i Siemens Energy grupe.

Tvrtka Končar – Metalne konstrukcije izdvojit će svoju djelatnost proizvodnje kotlova za energetske transformatore – navodi se u obavijesti na Zagrebačkoj burzi. Izdvojenu djelatnost će preuzeti tvrtka Končar – Transformatorski kotlovi, a nakon toga će uslijediti odvajanje gospodarske cjeline proizvodnje kotlova za energetske transformatore u društvo Končar – Transformatorski kotlovi.

Navedena tvrtka osnovana je 2023. godine, a ove godine u vlasništvo je ušla Siemens Energy grupa.

Forbes Hrvatska početkom mjeseca izvijestio je o ulaganju te dvije tvrtke vrijednom 260 milijuna eura. Njime planiraju proširenje tvornicu velikih energetskih transformatora na zagrebačkom Jankomiru. Početak izgradnje planiran je za 2026. godinu.

