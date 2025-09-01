Prije Trumpovog sporazuma, Intel je surađivao sa sankcioniranim kineskim tvrtkama

Američka vlada preuzet će 10% udjela u tvrtki, čiju tehnologiju koriste sankcionirane kineske tvrtke za nadzor i prepoznavanje lica.

Američki predsjednik Donald Trump nedavno je najavio da će američka vlada preuzeti 10% udjela u Intelu, čime će se vlada na novi, dosad neviđeni način uključiti u privatnu tehnološku industriju.

Forbes je saznao da je Intel imao malo poznata partnerstva s više kineskih tvrtki za nadzor, uključujući Uniview – koji je prošle godine dospio na američki popis sankcija jer omogućuje kršenje ljudskih prava, uključujući visokotehnološki nadzor usmjeren na opću populaciju, Ujgure i pripadnike drugih etničkih i vjerskih manjinskih skupina. (Uniview je zatražio od SAD-a da preispita sankcije.)

Intelova stranica na kineskom jeziku također je sadržavala dokumente koji se odnose na partnerstva s Hikvisionom, glavnim proizvođačem nadzornih kamera koji je u posljednjih pet godina pogođen nizom sankcija i Cloudwalkom, tvrtkom za prepoznavanje lica koja je sankcionirana 2021. godine. Američka vlada optužila je obje tvrtke da navodno omogućuju kršenje ljudskih prava nadzorom Ujgura.

Intel je također istaknuo korištenje svog Atom procesora u Cloudwalkovim Juyan pametnim kamerama, za koje je rekao da su usmjerene na maloprodaju. Intel je uklonio sve sa svoje web stranice nakon što je ova priča objavljena.

U izjavi za Forbes, glasnogovornica Intela Nancy Sanchez nije osporila partnerstva. “Intel je predan poštivanju svih relevantnih zakona i propisa u područjima u kojima poslujemo i podržavanju odgovornih poslovnih praksi koje usmjeravaju naše djelovanje u svim našim operacijama, proizvodima i lancu opskrbe. Kao dio toga, pridržavamo se međunarodno priznatih okvira kao što su Vodeća načela UN-a, konvencije ILO-a i smjernice OECD-a – oni usmjeravaju naše djelovanje u svim našim operacijama, proizvodima i lancu opskrbe.“

“Proizvodi se distribuiraju putem trećih strana”

Sanchez je napomenula da su većina Intelovih proizvoda komponente opće namjene koje se distribuiraju putem trećih strana i ne mogu se uvijek usmjeriti u njihovoj konačnoj upotrebi, ali je rekla da tvrtka zahtijeva od dobavljača, kupaca i distributera iste standarde odgovornog poslovanja.

“Ako postanemo svjesni vjerodostojne zlouporabe, brzo djelujemo – ograničavamo ili zaustavljamo poslovanje dok ne budemo sigurni da naši proizvodi ne omogućuju zlouporabu.“

Nakon objave ove priče, Sanchez je poslala Forbesu dodatnu izjavu: “Intel ima program osmišljen kako bi se strogo pridržavao američkih zakona, uključujući američke propise o kontroli izvoza. Intel trenutno nema poslovnih odnosa sa spomenutim tvrtkama. Ozbiljno shvaćamo svoje obveze usklađenosti i duboko smo predani odgovornim poslovnim praksama.“

Nije odgovorila na pitanja o tome koliko dugo su partnerstva postojala, kada su prestala ili kako je Intel došao do partnerstva iz 2025. s tvrtkom koja je dodana na popis subjekata 2024. godine.

Bijela kuća i Ministarstvo trgovine nisu odgovorili na zahtjev za komentar do vremena objave članka. Kao odgovor na široke kritike Intelovog sporazuma, Trump je na Truth Socialu napisao: “Zašto su ljudi nezadovoljni time? Cijeli dan ću sklapati takve sporazume za našu zemlju.“

Do četvrtka, web stranica tvrtke identificirala je Uniview kao partnera člana Titaniuma i promovirala svoj “video povezani višenamjenski uređaj“, koji ga opisuje kao sustav sigurnosne kamere koji koristi Intelovu tehnologiju za olakšavanje prepoznavanja/klasifikacije slika/objekata te video nadzora i analize.

Područje pokrivenosti proizvoda, prema web stranici, bila je kopnena Kina, Makao i Hong Kong. Intelova web stranica također je reklamirala Univiewov “Smart City Solution” koje koristi Intelove pametne kamere i procesore vida u svojoj tehnologiji nadzora. Intelova stranica navodi da je Univiewov Smart City Solution dostupan u Kini, kao i na većini drugih tržišta diljem svijeta, uključujući Sjevernu Ameriku.

Nije jasno kada je Intelovo partnerstvo s Univiewom započelo, ali Univiewova brošura na Intelovoj web stranici koja oglašava Univiewov “All-In-One Machine“ navela je datum 11. ožujka 2025. Studija slučaja Hikvision i web stranica partnerstva s Cloudwalkom nisu bile datirane.

“Intel ne posluje s Univiewom”

Na pitanje o datumu izlaska u ožujku 2025. na Intelovoj web stranici, Sanchez je ponovila: “Intel trenutno ne posluje s Univiewom. Reference na njih na Intelovim web stranicama i stranicama partnera bile su zastarjele i trebale su biti uklonjene.”

Izvješća istraživačke skupine za nadzor IPVM iz 2020. godine pokazala su da je Uniview bio pionir u razvoju softvera za detekciju etničke pripadnosti za koji se tvrdilo da može otkriti ljude ujgurskog podrijetla u svojim snimkama nadzornih kamera (Uniview u to vrijeme nije odgovorio na zahtjeve IPVM-a za komentare).

Zajedno s Hikvisionom i Dahuom, još jednom sankcioniranom kineskom tvrtkom za nadzor, Uniview je 2020. godine pomogao kineskoj vladi u pisanju standarda za nadzor na temelju rase. Tvrtka je glavni dobavljač softvera za nadzor kineskoj vladi i ima izravna partnerstva s brojnim policijskim snagama diljem Kine, uključujući brojne pametne aplikacije za policiju i promet.

Dakota Cary, suradnica u kineskom centru Atlantic Centra i konzultantica usmjerena na Kinu u SentinelOneu, izjavila je za Forbes. “Koncept pametnog grada u Kini temelji se na povećanom nadzoru ljudi u Kini.“

Hikvision je zbog navodnog suučesništva u represiji Ujgura u pokrajini Xinjiang, stavljen na američki popis sankcioniranih tvrtki 2019. (što znači da američke tvrtke trebaju dopuštenje za prodaju) i FCC ga je označio kao prijetnju nacionalnoj sigurnosti. Ranije ove godine, američki žalbeni sud odbacio je Hikvisionov pokušaj poništavanja zabrane FCC-a iz 2022. o odobravanju upotrebe njihove opreme u SAD-u. U lipnju je Kanada naredila Hikvisionu da prestane s radom iz razloga nacionalne sigurnosti, što je tvrtka osporila.

Američko ministarstvo financija označilo je Cloudwalk kao dio kineskog vojno-industrijskog kompleksa, dijelom i zato što njegova tehnologija prepoznavanja lica prepoznaje pojedince na temelju pigmentacije kože.

Intelova korporativna načela ljudskih prava kažu da tvrtka ne podržava niti tolerira korištenje proizvoda za kršenje ljudska prava. “U slučaju zabrinutosti da poslovni partner koristi Intelove proizvode u vezi s kršenjem ljudskih prava, ograničit ćemo ili prekinuti poslovanje s trećom stranom.”

Intel nije odgovorio na pitanja o tome jesu li njegova partnerstva sa sankcioniranim tvrtkama za nadzor prekršila načela ljudskih prava.

Ranije ovog mjeseca prije nego što je odlučio da vlada treba ulagati u Intel, predsjednik Trump pozvao je izvršnog direktora Intela Lip-Bu Tana na ostavku, tvrdeći da je izvršio brojna ulaganja u tvrtke povezane s kineskom vojskom.

Tan je prije vodio tvrtku Cadence Design Systems, čija je kineska podružnica prekršila američke kontrole izvoza poslovanjem s kineskim vojnim sveučilištem dok je bio izvršni direktor. Cadence se izjasnio krivim za kršenje sankcija i pristao platiti kaznu od više od 140 milijuna dolara. Nakon Trumpove izjave, Intel je objavio izjavu u kojoj stoji uz Tana i promovira ulaganja u skladu s Trumpovom agendom.

Zategnuti odnosi s kineskom vladom

Intel je posljednjih godina imao zategnute odnose s kineskom vladom. Kina je 2023. bila Intelovo najveće tržište. No, 2024. kineski regulatori izdali su smjernice vladinim agencijama da postupno ukinu upotrebu Intelovih procesora u kineskim vladinim sustavima. Izvješće Financial Timesa pokazalo je da su lokalne vlasti i dalje kupovale Intelove procesore 2024., ali da su se počele odvikavati od strane tehnologije.

U 2024. godini, 76% Intelove prodaje ostvareno je izvan SAD-a. Smatra se vodećom američkom tehnološkom tvrtkom ključnom za vladine napore da revitalizira domaću proizvodnju čipova, iako se posljednjih godina borila s konkurencijom tvrtki poput Nvidije i AMD-a.

Intel je bio jedan od glavnih primatelja sredstava iz Zakona o čipovima, od kojih će se dio sada pretvoriti u novi vladin udio od 10% vlasništva. Tan, koji je prethodno bio član odbora, doveden je za izvršnog direktora u ožujku nakon što je bivši izvršni direktor Pat Gelsinger smijenjen krajem prošle godine.

U podnesku SEC-u u ponedjeljak, Intel je upozorio da bi Trumpova odluka o ulaganju javnih američkih sredstava u tvrtku mogla izazvati negativne reakcije od ulagača, zaposlenika, kupaca, dobavljača, drugih poslovnih ili komercijalnih partnera, stranih vlada ili konkurenata.

Emily Baker-White, novinarka Forbesa