Pritisak na drugu najveću ekonomiju svijeta: MMF traži smanjenje industrijskih potpora

Zbog rastuće zabrinutosti oko prekomjernih proizvodnih kapaciteta, Međunarodni monetarni fond (MMF) pozvao je Kinu da smanji državne potpore industriji. Fond procjenjuje da Peking na subvencioniranje poduzeća u ključnim sektorima izdvaja oko četiri posto BDP-a te smatra da bi tu razinu u srednjem roku trebalo sniziti za dva postotna boda..

Kineske industrijske politike “uzrokuju međunarodne prelijevajuće učinke i pritiske” te su, u kombinaciji sa slabom domaćom potražnjom, dovele do toga da se Kina “više oslanja na izvoz prerađivačke industrije kao izvor rasta”, navodi se u izvješću, piše Financial Times.

Negativan učinak na gospodarstvo

“Industrijska politika omogućila je tehnološke inovacije u nekim sektorima, ali ukupni učinak na gospodarstvo bio je negativan”, rekla je Sonali Jain-Chandra, voditeljica misije MMF-a za Kinu i azijsko-pacifičku regiju, ukazujući na “pogrešnu alokaciju resursa” i “pretjeranu potrošnju”.

MMF je i ranije pozivao Kinu da smanji opseg industrijskih politika, ali dosad nije procijenio za koliko.

Preporuke iz izvješća MMF-a dolaze nakon što je Kina povećala izvoz prerađevina, uključujući proizvode više dodane vrijednosti poput električnih vozila, što je izazvalo napetosti sa zapadnim zemljama zbog subvencija.

Kineski trgovinski suficit u robnoj razmjeni prošle je godine premašio 1000 milijardi dolara. Svjetski čelnici, poput francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, upozoravali su na “nepodnošljive neravnoteže” u trgovini.

MMF je pozdravio inicijativu Pekinga za smanjenje “involucije”, pojma kojim Kina opisuje pretjeranu cjenovnu konkurenciju, ali je poručio da bi trebala dodatno “pojasniti svoju strategiju”.

Usmjeriti se prema potrošnji

Kineski kreatori politika suočeni su s izazovima poput prijetnje deflacije, slabe potrošačke potražnje, visoke nezaposlenosti mladih i dugotrajnog usporavanja na tržištu nekretnina koje ne pokazuje znakove oporavka.

MMF je još 2024. preporučio Kini da u četverogodišnjem razdoblju izdvoji 5,5 posto BDP-a kako bi ublažila krizu na tržištu nekretnina, dovršila započete stambene projekte i omogućila izlazak neodrživih developera iz sektora. U najnovijem izvješću Fond predlaže da središnja vlada u iduće tri godine osigura pet posto BDP-a za iste svrhe.

Istodobno, MMF smatra da bi se kinesko gospodarstvo trebalo snažnije usmjeriti prema modelu rasta temeljenom na potrošnji. Među preporukama su ublažavanje ograničenja pristupa socijalnim pravima za unutarnje migrante, uvođenje progresivnijeg poreznog sustava te povećanje mirovina.