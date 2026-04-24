Prodaja i proizvodnja bicikala padaju, dok vožnja navodno raste – što se zapravo događa?

Gotovo prepolovljena prodaja u tri godine uz istodobni rast vožnje: Krije li se iza paradoksa jednostavno objašnjenje?

Prodaja i proizvodnja bicikala u Francuskoj nastavljaju padati, potvrđujući da je tržište ušlo u produženu fazu korekcije nakon pandemijskog booma. Treću godinu zaredom prodaja novih bicikala pala je u 2025., pri čemu je tržište vrijedilo 1,86 milijardi eura, što je 8,4 posto manje nego godinu ranije. U volumenu je pad još izraženiji: prodano je 1,84 milijuna bicikala, gotovo milijun manje nego rekordne 2021.

Niti segment električnih bicikala, koji je godinama bio glavni pokretač rasta, više ne uspijeva kompenzirati pad. Prodaja e-bicikala pala je na 507.000 jedinica, znatno ispod vrhunca iz 2022., dok je njihov udio na tržištu skliznuo na 54 posto. Prosječna cijena bicikla stagnira na oko 1014 eura, što dodatno signalizira slabljenje potražnje, piše Le Monde.

Efekt pandemije

Strukturni razlozi pada sežu u razdoblje pandemije, kada je potražnja eksplodirala zbog izbjegavanja javnog prijevoza i poticanja aktivnog načina života. Industrija je tada ubrzano povećala proizvodnju, no tržište se sada suočava s efektom zasićenja jer potrošači ne obnavljaju bicikle svake godine. Visoke zalihe i pad kupovne moći dodatno opterećuju sektor.

Posljedice su sve vidljivije: raste broj zatvorenih trgovina i servisa, a čak su i veći lanci završili u financijskim poteškoćama. Industrija pritom upozorava i na povlačenje državnih subvencija za kupnju bicikala, dok se istovremeno znatno izdašniji poticaji i dalje dodjeljuju za električne automobile.

Popularnost rabljenih modela

Paradoksalno, dok prodaja pada, korištenje bicikala navodno raste. UESC (Francuska profesionalna organizacija za sportsku i biciklističku industriju) procjenjuje da je broj svakodnevnih vožnji porasao za pet posto u 2025., uz oko devet milijuna redovitih korisnika. Objašnjenje leži u sve većoj dugotrajnosti proizvoda i rastu tržišta popravaka i rabljenih bicikala. Zaposlenost u sektoru servisa porasla je više od 10 posto godišnje, a tržište rezervnih dijelova i dalje bilježi stabilan rast.

Drugim riječima, industrija ulazi u novu fazu: s naglaska na prodaju novih modela pomiče se prema održavanju postojećih. Za proizvođače i distributere to znači redefiniranje poslovnih modela u okruženju gdje potražnja više nije vođena ciklusom rasta, već dugovječnošću proizvoda.