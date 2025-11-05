Prodaja kuća u Europi: Koja tržišta rastu, a koja usporavaju?

Broj prodanih kuća u Europi, uključujući novogradnje, u Irskoj je pao za 10%, dok je prodaja pala i na Malti za 6,2%, u Mađarskoj za 5,7% i u Finskoj za 5,6%.

Euronews Business detaljnije je proučio trendove na europskom tržištu nekretnina, s naglaskom na prodaju kuća i čimbenike koji je pokreću.

Prodaja kuća u Irskoj naglo je pala u drugom tromjesečju godine u usporedbi s istim razdobljem 2024., prema podacima Eurostata.

Bila je jedna od četiri zemlje EU koje su zabilježile pad prodaje kuća u odnosu na prethodnu godinu, dok je ukupna prodaja kuća u EU zabilježila rast od 10%.

“Pad od 10% u Irskoj i dalje odražava smanjenu pristupačnost i konstantnu nisku razinu ponude”, rekla je Kate Everett-Allen, voditeljica istraživanja europskih stambenih nekretnina u Knight Franku.

Među zemljama EU koje su zabilježile povećanu prodaju, stanje je različito, s godišnjim rastom u rasponu od 2,2% u Danskoj do 86,6% u Luksemburgu, koji ima vrlo malo tržište nekretnina na kojem male promjene mogu značajno utjecati na stope prodaje.

Tržište nekretnina također je bilo uspješno u Sloveniji i Litvi, s porastom od 34,8% odnosno 24,4%, dok su Belgija, Portugal i Nizozemska također zabilježile značajan porast.

Prodaja kuća: godišnja stopa; Izvor: Eurostat

“Iako je Europska središnja banka (ESB) uvela osam smanjenja kamatnih stopa tijekom tekućeg ciklusa, učinci se neravnomjerno razvijaju zbog razlika u uvjetima financiranja, razinama ponude i temeljnoj potražnji“, rekla je Everett-Allen.

Michael Polzler, izvršni direktor mreže za nekretnine RE/MAX Europe, naglasio je da čimbenici specifični za pojedine zemlje i dalje utječu na razlike u uspješnosti vladinih inicijativa za podršku kupcima prve nekretnine i poticanje aktivnosti na pristupačnijem dijelu tržišta u nekim državama članicama.

U Francuskoj je prodaja kuća porasla za 10,4%, dok je Španjolska zabilježila manji porast od 2,5%. Podaci za Njemačku i Italiju nisu bili dostupni.

U Norveškoj, koja nije članica EU, prodaja kuća porasla je za 10% u tom razdoblju. Najnoviji podaci Poljske, iz posljednjeg tromjesečja 2024., pokazuju godišnji pad od 17,9%.

Francuska prednjači po brojkama

Tržište nekretnina uvelike varira diljem EU-a, budući da se broj stanovnika značajno razlikuje od zemlje do zemlje. U drugom tromjesečju 2025. Francuska je zabilježila gotovo četvrt milijuna prodaja kuća (244.750).

Nizozemska je druga među 12 zemalja EU i Norveškom, za koje su dostupni podaci Eurostata. Međutim, broj prodanih kuća u Nizozemskoj 63.709 i dalje je znatno niži nego u Francuskoj.

Portugal, Belgija, Norveška i Mađarska također su zabilježile između 32.000 i 38.000 prodaja kuća tijekom ovog tromjesečja.

Iako Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo nisu uključene u Eurostatove podatke, Polzer je primijetio da su fiksne hipotekarne stope u Velikoj Britaniji smanjene od kraja 2024., što je poboljšalo pristupačnost i omogućilo kupcima da se više zadužuju. Zajedno s promjenama poreza na promet nekretnina u travnju, to je pomoglo povećati obujam transakcija.

Njemačka se, u međuvremenu, i dalje suočava s pritiskom na tržištu nekretnina zbog stalno niskog broja dozvola za stambenu gradnju, što je trend koji potkopava dugoročno povjerenje.

“Taj je učinak posebno vidljiv u gradovima u kojima je stambeni prostor već rijedak, a ograničena ponuda dodatno povećava cijene“, rekao je Polzer.