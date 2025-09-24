Prodaja Name, druga dražba. Cijena spuštena za osam milijuna eura

Nakon prve neuspješne dražbe na koju se nitko nije javio, priprema se druga uz početnu cijenu od 17,25 milijuna eura. No, budući kupac i dalje osim nekretnine mora zadržati i poslovanje Name kroz barem dvije godine.

Nakon što u kolovozu nije bilo zainteresiranih za kupnju Name u Ilici po cijeni od 25,8 milijuna eura, Trgovački sud po drugi put ju je dao na dražbu. Kao što je ranije definirano u zaključku suda, njezina procijenjena vrijednost je 34,49 milijuna eura, a početna cijena iznosi polovicu tog iznosa odnosno 17,25 milijuna eura.

Nekoć ugledna robna kuća Nama završila je u stečaju još u lipnju 2000. godine, a prodajom će se pokušati namiriti vjerovnici. Razlučno pravo, odnosno prednost namirivanja od novca od prodaje imaju Croatia osiguranje i Republika Hrvatska.

Nama u Ilici; Foto: Davor Pongračić / Cropix

Predmet prodaje su kuća i dvorišta u Ilici 4 površine 1714 četvornih metara te kuća dvorište, zid i vrt-perivoj u Ilici 6 površine 1886 četvornih metara. Obje nekretnine su pod preventivnom zaštitom kao kulturno dobro.

Pred potencijalnog kupca su postavljeni i određeni uvjeti. Osim nekretnine, on mora kupiti inventar i opremu knjigovodstvene vrijednosti 109.366 eura, trgovačku robu prosječne vrijednosti 1,35 milijuna eura, ali i preuzeti zaposlene (u travnju ih je bilo oko 160) i nastaviti poslovanje još bar dvije godine.

Nadmetanje će se održavati od 28.10. do 11.11.2025. godine.

Ako ne bude zainteresiranih, predviđa se održavanje još dvije dražbe. Na sljedećoj bi početna cijena iznosila 8,63 milijuna eura, a na posljednjoj jedan euro.