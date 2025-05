Promjena na čelu Ledo plusa, Petar Bermanec postaje novi Country manager za Hrvatsku

Ledo plus je od 2021. godine u vlasništvu Nomad Foodsa, vodeće europske kompanije za proizvodnju zamrznute hrane sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ledo plus u Hrvatskoj dio je Adriatic klastera Nomad Foodsa kojeg čine i Ledo Čitluk u Bosni i Hercegovini, Ledo Mađarska, Ledo Slovenija, Ledo Crna Gora, Ledo Shpk na Kosovu te Frikom u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.

Kompanija Ledo plus najavila je promjenu u vodstvu od. lipnja 2025. godine Petar Bermanec, postaje Country manager za Hrvatsku. Na toj poziciji nasljeđuje Andyja Michauxa, koji će svoju funkciju obnašati do kraja svibnja, 2025. godine.



Andy Michaux pridružio se kompaniji Ledo plus 2021. godine te je tijekom svog mandata dao značajan doprinos kompaniji predanim vođenjem poslovanja u Hrvatskoj. Petar Bermanec na novi položaj dolazi s mjesta direktora prodaje za Ledo plus na kojem od 2023. godine ostvaruje iznimne prodajne rezultate uz transformaciju prodajnog sektora i pokretanja novih kanala prodaje. Riječ je o menadžeru s više od dvadeset godina iskustva u FMCG sektoru, koji je svoju uspješnu karijeru prethodno gradio na vodećim prodajnim i menadžerskim pozicijama u renomiranim svjetskim kompanijama kao što su Heineken i Coca-Cola HBC.

“Zahvalan sam na ukazanom povjerenju. Nastavit ćemo snažno razvijati naše poslovanje fokusirajući se i dalje na potrebe naših kupaca i potrošača te na pružanje visokokvalitetnih proizvoda koji su prisutni u gotovo svakom domaćinstvu u zemlji, bilo da da se radi o sladoledu ili dijelu naše bogate ponude zamrznute hrane“, istaknuo je Petar Bermanec.

“Ledo plus je tržišni lider u regiji i inovativna kompanija s velikim potencijalom. Vjerujem da je Petar Bermanec, s njegovim dosadašnjim iskustvom i rezultatima, pravi izbor za daljnje jačanje naše pozicije i ostvarivanje novih uspjeha na hrvatskom tržištu“, izjavio je Ivan Babić, generalni direktor Adriatic klastera u Nomad Foodsu.

Ledo plus je od 2021. godine u vlasništvu Nomad Foodsa, vodeće europske kompanije za proizvodnju zamrznute hrane sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu. Ledo plus u Hrvatskoj dio je Adriatic klastera Nomad Foodsa kojeg čine i Ledo Čitluk u Bosni i Hercegovini, Ledo Mađarska, Ledo Slovenija, Ledo Crna Gora, Ledo Shpk na Kosovu te Frikom u Srbiji i Sjevernoj Makedoniji.