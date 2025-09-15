Promjena u upravi BKS Bank

Clemens Bousquet dolazi na mjesto Claudije Höller. Mandat članu Uprave Dietmaru Böckmannu produljen je za pet godina

Iskusni kontrolor rizika i vrsni stručnjak za bankarsko poslovanje pridružuje se Upravi BKS Bank kao CFO/CRO. Član Uprave Dietmar Böckmann ponovno je imenovan, prije isteka prethodnog mandata.

„Vrlo smo zadovoljni što je Nadzorni odbor jednoglasno odobrio imenovanje Clemensa Bousqueta u Upravu BKS Bank, s početkom od 1. studenoga 2025. godine, na početni mandat od tri godine!“ izjavio je predsjednik Uprave Nikolaus Juhász. „S njim BKS Bank dobiva vrhunskog stručnjaka koji je, zahvaljujući svojoj profesionalnoj karijeri, iznimno dobro upućen u upravljanje univerzalnom bankom koja kotira na burzi, istodobno vodeći računa o rizicima, a ujedno poznaje i posebne snage BKS Bank kao neovisne članice grupacije 3Banken Grupe.“

Clemens Bousquet, MBA, započeo je svoju profesionalnu karijeru u BTV Vier Länder Bank kao stručnjak za tržišne i likvidnosne rizike, gdje je četiri godine vodio Odjel za kontrolu rizika. Nakon što se 2017. godine pridružio Oberbanku, radio je kao voditelj projekata u strateškom upravljanju rizicima, prije nego što je 2021. godine preuzeo dužnost voditelja Odjela za strategiju i organizaciju Oberbanka.

U svojoj novoj ulozi magistar ekonomije i poslovnog upravljanja svojim će profesionalnim iskustvom pridonijeti nastavku uspješnog rasta BKS Bank sa sviješću o rizicima.

Claudia Höller, koja je podnijela zahtjev za prestanak svog mandata u Upravi zbog osobnih razloga, napustit će Upravu s danom 28. veljače 2026. Prijelazna faza osigurat će nesmetan prijenos njezinih odgovornosti na g. Clemensa Bousqueta.

„Iskreno zahvaljujemo Claudiji Höller na njezinu radu u našoj banci. Dala je značajan poticaj koji je pridonio daljnjem jačanju financijske pozicije BKS Bank, posebno njezine izvrsne kapitalne i likvidnosne baze“, rekao je Juhász.

Nadzorni odbor također je jednoglasno prijevremeno produljio mandat članu Uprave Dietmaru Böckmannu (odgovornom, među ostalim, za IT, digitalno bankarstvo i riznicu). Njegov mandat sada traje do lipnja 2031. Zahvaljujući stručnosti Dietmara Böckmanna, već je ostvaren znatan napredak u digitalizaciji BKS Bank. „Iznimno nam je drago što će odgovornost za to područje biti u njegovim rukama još pet godina“, dodao je Juhász.

Novi upravljački tim, zajedno sa svim zaposlenicima, s nestrpljenjem očekuje nastavak uspješne priče BKS Bank na dobrobit njezinih dioničara, klijenata i partnera.