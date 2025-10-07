Propala Modulorova žalba, ING-GRAD dobio posao vrijedan 27,86 milijuna eura plus PDV. Evo detalja

ING-GRAD je dobio još jedan vrijedni posao obnove zaštićenog kulturnog dobra – zgrade Sveučilišta i Pravnog fakulteta. Za taj posao natjecale su se četiri tvrtke iz Hrvatske, Srbije i Turske, a sve četiri dale su ponude znatno veće od procijenjenih 13 milijuna eura plus PDV.

Tvrtka ING-GRAD dobila je na natječaju izvođenje radova cjelovite obnove zgrade Sveučilišta u Zagrebu i Pravnog fakulteta, oštećenih u potresu 2020. godine. Riječ je o natječaju iz siječnja koji je okončan nakon što je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbila žalbu srpske tvrtke Modulor.

Informaciju o dobivanju posla ING-GRAD je u utorak objavio na Zagrebačkoj burzi, transparentno navodeći detalje poput broja natječaja što je iznad uobičajene prakse među hrvatskim dioničkim društvima.

Sve ponude dvostruko veće od procijenjene vrijednosti

Pogled na natječaj otkriva kako je njegova procijenjena vrijednost bila 13,00 milijuna eura plus PDV. Na njega su stigle četiri ponude, sve četiri znatno iznad procijenjene vrijednosti. ING-GRAD-ova ponuda iznosila je 27,86 milijuna eura plus PDV, Kamgrad i Spegra tražili su 29,45 milijuna, srpski Modulor i Modulor Constructions 26,63 milijuna, a turski Faber Elektromekanik Otomasyon 23,67 milijuna.

Modulorova i Faberova ponuda obijene su jer nisu dokazali tehničku i stručnu sposobnost, a u Faberovom slučaju ni financijsku i ekonomsku. Modulor se nakon toga žalio, no bez uspjeha. Njihove reference nisu ispunile željene uvjete jer se nisu odnosile na zgrade javne namjene niti obnovu od potresa. Osim toga izmijenili su troškovnik uz navođenje različitih cijena za neke stavke.



Na poslu obnove ING-GRAD će imati i podugovaratelje. K G H i ING-JET radit će građevinsko – obrtničkih radove vrijednih 600.000 odnosno 2,2 milijuna eura plus PDV. ING-JET je tvrtka u vlasništvu ING-GRAD-a, a obje tvrtke na istoj su adresi kao i sjedište tvrtke.

Obnova Pravnog fakulteta tek je jedan od poslova obnove zaštićenih zgrada o kojima je Forbes Hrvatska izvještavao. Tu su još obnova kina Europa i barokne palače Vojković-Oršić-Kulmer-Rauch.