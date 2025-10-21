Prosječna neto plaća u Hrvatskoj je 1.446 eura, medijalna gotovo 200 eura niža

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2025. iznosila je 1.446 eura što je u odnosu na srpanj nominalno više za 0,6, a realno za 0,5 posto, a u odnosu na kolovoz prošle godine nominalno je više za 9,2, a realno za 4,9 posto, objavio je u utorak Državni zavod za statistiku.

Medijalna neto plaća za kolovoz iznosila je 1.245 eura što je u odnosu na srpanj 2025. niže za 0,3 posto, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 9,8 posto.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2025. isplaćena je u zračnom prijevozu, u iznosu od 2.430 eura, a najniža u proizvodnji odjeće, 918 eura.

Prosječna mjesečna bruto plaća za kolovoz iznosila je 2.015 eura, što je u odnosu na srpanj nominalno više za 0,8, a realno za 0,7 posto. U odnosu na plaću za kolovoz prošle godine ta plaća je nominalno viša za 9,6, a realno za 5,3 posto.

Za razdoblje od siječnja do kolovoza prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1.434 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. nominalno više za 10,1, a realno za 6,2 posto.

Prosječna bruto plaća za to razdoblje iznosila je 1.993 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2024. nominalno više za 10,8, a, a realno za 6,8 posto.

Distribucija neto plaća prema decilima koju je u sklopu priopćenja o plaćama za kolovoz objavio DZS, pokazuje da je nešto manje od dvije trećine zaposlenih primilo plaću za kolovoz manju od prosječne.

Naime, šesti decil iznosi 1.400 eura što znači da je plaća za 60 posto zaposlenih u pravnim osobama bila do toga iznosa, a prosjek od 1.446 eura veći je za 3,3 posto od šestog decila.

Raspodjela prema decilima među ostalim pokazuje i da je trideset posto zaposlenih primilo plaću za kolovoz do 1.000 eura, 40 posto do 1.112, a 50 posto do 1.245 eura odnosno do medijana.

Plaću veću od 1.400 eura imalo je 40 posto zaposlenih, 30 posto veću od 1.567, 20 posto više od 1.794 i 10 posto veću od 2.222 eura.