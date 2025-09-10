Prošle godine bili su najvrjednija europska kompanija. Danas otpuštaju 9000 ljudi

Novo Nordisk, u sklopu restruktuiranja kojim planira uštedjeti oko 1,2 milijarde eura, otpustit će više od 10 posto zaposlenika. Danski farmaceutski div nalazi se na prijelomnoj točki jer Wegovy i njegovi lijekovi za dijabetes Ozempic gube tržišni udio, a rast prodaje usporava, posebno u Sjedinjenim Državama.

Novo Nordisk, proizvođač popularnog lijeka za mršavljenje Wegovy, ukinut će 9000 radnih mjesta, odnosno 11,5 posto svoje radne snage, u sklopu restrukturiranja kojim planira uštedjeti oko 1,2 milijarde eura godišnje, dok se suočava s rastućim pritiskom američkog rivala Eli Lillyja.

Novo, koji je u jednom trenutku prošle godine bio najvrjednija europska kompanija na burzi, nalazi se na prijelomnoj točki jer Wegovy i njegovi lijekovi za dijabetes Ozempic gube tržišni udio, a rast prodaje usporava, posebno u Sjedinjenim Državama. Preustroj će, prema priopćenju tvrtke u srijedu, pojednostaviti poslovanje, ubrzati donošenje odluka i preusmjeriti resurse prema prilikama za rast, piše Reuters.

“Naša se tržišta razvijaju, osobito u području pretilosti, koje je postalo konkurentnije i usmjerenije na potrošače. Naša se kompanija također mora razvijati”, rekao je u priopćenju izvršni direktor Mike Doustdar, koji je funkciju preuzeo prošlog mjeseca.

“To znači jačanje kulture temeljene na učinku, učinkovitije raspoređivanje naših resursa i davanje prioriteta ulaganjima ondje gdje će imati najveći utjecaj – iza naših vodećih terapijskih područja”, dodao je. Analitičar Nordneta Per Hansen izjavio je da očekuje pozitivan odraz vijesti na dionice Nova.

Većina otkaza u Danskoj

“Plan štednje je težak, prirodan i ujedno vrlo nužan”, rekao je Hansen. “Mike Doustdar mora očistiti teren kako bi Novo mogao ići naprijed.“

Tvrtka će u trećem tromjesečju prijaviti jednokratne troškove restrukturiranja od devet milijardi danskih kruna (1,2 milijarde eura), uključujući troškove umanjenja vrijednosti, ali očekuje i uštede od milijardu kruna u četvrtom tromjesečju. Na godišnjoj razini očekuje uštede od osam milijardi kruna (1,07 milijardi eura).

Novo, koji trenutno zapošljava 78.400 ljudi diljem svijeta, rekao je da će oko 5000 otkaza biti u njegovoj matičnoj Danskoj. Taj potez uslijedio je nakon što je prošlog mjeseca uvedena globalna zabrana zapošljavanja za radna mjesta koja nisu kritična za poslovanje.

Očekuje se da će rast operativne dobiti ove godine doseći između četiri i 10 posto, što je manje od ranije prognoziranih od 10 do 16 posto, isključivo zbog troškova restrukturiranja.

“Ponekad su najteže odluke one prave za budućnost koju gradimo. Uvjeren sam da je ovo ispravan potez za dugoročni uspjeh Novo Nordiska”, rekao je Doustdar u objavi na LinkedInu.

Nestašica lijekova nije im išla u korist

Ove godine očekuje se mnogo sporiji rast, djelomično i zbog compoundera koji su, zbog nestašica, dobili dopuštenje za proizvodnju kopija lijekova na temelju istih sastojaka kao Wegovy.

U srpnju su investitori izbrisali 70 milijardi dolara tržišne vrijednosti proizvođača lijekova nakon što je Novo izdao upozorenje o padu dobiti i imenovao dugogodišnjeg zaposlenika Doustdara za novog izvršnog direktora.

Njegove su dionice pale gotovo 46 posto od početka godine, smanjujući tržišnu vrijednost na oko 181 milijardu dolara zaključno s utorkom. To je daleko ispod vrhunca od oko 650 milijardi dolara prošle godine.