Provedeno prebacivanje dijela imovine Hrvatskog Telekoma na tvrtku HT Towers

Poslovanje HT-a vezano uz mobilnu pasivnu infrastrukturu prebačeno je na prethodno osnovanu tvrtku HT Towers. Tim potezom, njezin temeljni kapital porastao je na 19 milijuna eura.

Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje Hrvatski Telekom o odvajanju s preuzimanjem. Konkretno, dio tvrtke sukladno ranijim najavama odvojio se u kompaniju HT Towers čiji je vlasnik Hrvatski Telekom.

Podjela HT-a provedena je odvajanjem dijela imovine, obveza i kapitala tog društva, koji se odnose na mobilnu pasivnu infrastrukturu i s njom povezane djelatnosti. Navedeno se prebacilo na postojeću tvrtku HT Towers, s pravnim posljedicama sveopćeg pravnog sljedništva.

U obavijesti na Zagrebačkoj burzi navodi se kako HT Towers vodi član Uprave HT-a Goran Toplek, koji je do sada bio direktor Odjela za inženjering mobilne mreže i performanse pristupne mreže HT-a. (Doduše, u sudskom registru kao direktor navodi se Irena Brezovečki, op.a.).

Nakon ovih promjena, temeljni kapital HT Towersa povećan je s 2.500 eura na 18.972.410 milijuna eura.