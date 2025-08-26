Rekordna narudžba: Dok je njihov predsjednik bio u posjetu Trumpu, naručili 103 zrakoplova od Boeinga

Aktualno
author image
Forbes Hrvatska 26. kol 2025. 11:10
featured image
U ožujku su iz južnokorejskog Ministarstva industrije poručili kako je pred finalizacijom ugovor Korean Aira,  vrijedan 32,7 milijardi dolara za nove Boeingove i GE motore foto: Getty Images

26. kol 2025. 11:10

Očekuje se da će narudžba uključivati ​​kombinaciju Boeingovih zrakoplova 787, 777 i 737. Korean Air je objavio i zaseban ugovor s GE Aerospaceom o kupnji i održavanju motora vrijednih 13,7 milijardi dolara.

Korean Air naručio je 103 zrakoplova američkog proizvođača Boeing, što se poklopilo s posjetom južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga Washingtonu, naveli su u utorak rano ujutro izvori za Reuters.

Očekuje se da će narudžba, najveća u povijesti korejskog zračnog prijevoznika, uključivati ​​kombinaciju Boeingovih zrakoplova 787, 777 i 737, rekli su izvori ranije za Reuters.

Izvršna direktorica Boeing Commercial Airplanesa Stephanie Pope i izvršni direktor Korean Aira Cho Won-tae prisustvovali su događaju na kojem je predstavljen ugovor s američkim ministrom trgovine Howardom Lutnickom.

Korean Air je u ponedjeljak također objavio zaseban ugovor s GE Aerospaceom o kupnji i održavanju motora vrijednih 13,7 milijardi dolara.

Dio narudžbe je ponovno opremanje Asiane, rekao je jedan od izvora, podružnice najveće južnokorejske zrakoplovne tvrtke. U ožujku su iz  južnokorejskog Ministarstva industrije poručili kako je pred finalizacijom ugovor Korean Aira,  vrijedan 32,7 milijardi dolara za nove Boeingove i GE motore.

Iz Korean Air su lani istaknuli da će od Boeinga naručiti 20 aviona 777-9 i 20 787-10, s opcijama za dodatnih 10 aviona, te je 2024. godine potpisao memorandum o razumijevanju. Mnoge zemlje koje pregovaraju o trgovinskim sporazumima s Trumpovom administracijom najavile su ili planiraju objaviti značajne narudžbe Boeingovih aviona. Taj je proizvođač zrakoplova, navodi se, posljednjih mjeseci dobio niz velikih narudžbi.

Postani dio Forbes zajednice

Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail.

tagovi