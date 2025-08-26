Rekordna narudžba: Dok je njihov predsjednik bio u posjetu Trumpu, naručili 103 zrakoplova od Boeinga

Očekuje se da će narudžba uključivati ​​kombinaciju Boeingovih zrakoplova 787, 777 i 737. Korean Air je objavio i zaseban ugovor s GE Aerospaceom o kupnji i održavanju motora vrijednih 13,7 milijardi dolara.

Korean Air naručio je 103 zrakoplova američkog proizvođača Boeing, što se poklopilo s posjetom južnokorejskog predsjednika Lee Jae Myunga Washingtonu, naveli su u utorak rano ujutro izvori za Reuters.

Očekuje se da će narudžba, najveća u povijesti korejskog zračnog prijevoznika, uključivati ​​kombinaciju Boeingovih zrakoplova 787, 777 i 737, rekli su izvori ranije za Reuters.

Izvršna direktorica Boeing Commercial Airplanesa Stephanie Pope i izvršni direktor Korean Aira Cho Won-tae prisustvovali su događaju na kojem je predstavljen ugovor s američkim ministrom trgovine Howardom Lutnickom.

Korean Air je u ponedjeljak također objavio zaseban ugovor s GE Aerospaceom o kupnji i održavanju motora vrijednih 13,7 milijardi dolara.

Dio narudžbe je ponovno opremanje Asiane, rekao je jedan od izvora, podružnice najveće južnokorejske zrakoplovne tvrtke. U ožujku su iz južnokorejskog Ministarstva industrije poručili kako je pred finalizacijom ugovor Korean Aira, vrijedan 32,7 milijardi dolara za nove Boeingove i GE motore.

Iz Korean Air su lani istaknuli da će od Boeinga naručiti 20 aviona 777-9 i 20 787-10, s opcijama za dodatnih 10 aviona, te je 2024. godine potpisao memorandum o razumijevanju. Mnoge zemlje koje pregovaraju o trgovinskim sporazumima s Trumpovom administracijom najavile su ili planiraju objaviti značajne narudžbe Boeingovih aviona. Taj je proizvođač zrakoplova, navodi se, posljednjih mjeseci dobio niz velikih narudžbi.