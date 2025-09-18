Roche kupuje američku biotehnološku kompaniju za 3,5 milijardi dolara

Švicarski farmaceutski div Roche dogovorio je kupnju američke biotehnološke kompanije 89bio, specijalizirane za razvoj lijekova za bolesti jetre i kardiometaboličke bolesti, u transakciji ukupne vrijednosti od oko 3,5 milijardi dolara.

Roche je u četvrtak objavio da će platiti 14,50 dolara po dionici kompanije 89bio, odnosno ukupno oko 2,4 milijarde dolara, uz moguću dodatnu isplatu dioničarima u budućnosti u iznosu do šest dolara po dionici.

Prava na dodatne isplate dioničarima, uvjetovana postizanjem poslovnih ciljeva, podižu vrijednost transakcije na oko 20,5 dolara po dionici, odnosno na oko 3,5 milijardi dolara.

Ponuda od 14,5 dolara po dionici viša je za 79 posto od cijene dionice američke kompanije na zatvaranju trgovine u srijedu.

Uprava Rochea očekuje da će dogovor zaključiti u četvrtom tromjesečju ove godine. Nakon pripajanja radnici 89bio postat će dio Rocheovog farmaceutskog odjela.

Kompanija 89bio trenutno razvija lijek pegozafermin namijenjen liječenju nealkoholne masne bolesti jetre (MASH), koja se iznimno često javlja uz pretilost i dijabetes tipa 2. Procjenjuje se da od te bolesti pati oko pet do sedam posto svjetskog stanovništva, a ako se ne liječi, MASH može dovesti do ciroze, dekompenzacije jetre te do raka jetrenih stranica, navodi Roche u priopćenju.

“Pripajanje dodatno osnažuje naš portfelj lijekova za kardiovaskularne, bubrežne i metaboličke bolesti te nam nudi prilike za istraživanje kombinacija s postojećim programima koje razvijamo”, izjavio je Thomas Schinker, izvršni direktor grupe Roche.

Izvršni direktor kompanije 89bio Rohan Parker također je izrazio zadovoljstvo dogovorom, naglasivši da će spajanje perspektivnog pegozafermina s “uhodanim Rocheovim sposobnostima globalnog razvoja, proizvodnje i komercijalizacije” ubrzati i povećati potencijalnu korist za pacijente, ali i podići vrijednost dionica kompanije”, navodi se u Rocheovom priopćenju.