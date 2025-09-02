Rusija i Kina potpisale sporazum o novom plinovodu, povećava se ruski izvoz plina

Nedugo nakon sastanka kineskog i ruskog predsjednika, direktor Gazproma objavio je da je potpisan dogovor o izgradnji novog plinovoda.

Ruska državna tvrtka Gazprom koja trguje prirodnim plinom, potpisala je pravno obvezujući sporazum o izgradnji plinovoda Snaga Sibira 2 s kineskom državnom tvrtkom China National Petroleum Corporation (CNPC). Taj plinovod će preko Mongolije opskrbljivati Kinu plinom, a povećat će se i isporuka plina koja ide kroz još dva plinovoda, prenosi Bloomberg.

Gazprom će putem plinovoda Snaga Sibira 2 isporučivati do 50 milijardi kubičnih metara godišnje u sljedećih 30 godina, izvijestili su ruski mediji pozivajući se na glavnog direktora tvrtke Alekseja Millera u Pekingu. Cijena goriva bit će niža od one koju Gazprom trenutno naplaćuje kupcima u Europi, izjavio je Miller prema navodima ruskih medija.

Plinski gigant povećat će protok prema Kini kroz postojeći plinovod Snaga Sibira za dodatnih šest milijardi kubičnih metara godišnje. Njegov trenutačni godišnji kapacitet iznosi 38 milijardi kubičnih metara, navodi Bloomberg.

Drugi novi plinovod iz Rusije prema Kini (tzv. Istočna ruta), koji bi trebao početi s radom 2027. godine, također će imati veći kapacitet od prvotno planiranih 10 milijardi kubičnih metara godišnje.

Tijesno savezništvo

U Kini je nedavno održan dvodnevni summit Šangajske organizacije za suradnju, na kojem je kineski predsjednik Xi Jinping ugostio i ruskog predsjednika Vladimira Putina te indijskog premijera Narendru Modija. Na summitu je Xi obećao stotine milijuna dolara pomoći članicama organizacije, a cilj je bio naglasiti ulogu Kine kao svjetske predvodnice te njezino čvrsto partnerstvo s Rusijom.

U utorak su se Putin i Xi ponovno sastali u Pekingu, gdje su još jednom istaknuli bliske odnose dviju država. Nedugo nakon kratkog susreta prvi čovjek Gazproma objavio je da je potpisan sporazum o plinovodu. U srijedu će se u Pekingu održati i vojna parada povodom 80. obljetnice završetka Drugog svjetskog rata, kojoj će također prisustvovati Putin.