Sajam nautike na Zagrebačkom velesajmu: Nezaobilazno mjesto za početak nautičke sezone

Sajam Nautike održat će se od 18. do 22. veljače 2026. godine na Zagrebačkom velesajmu, neposredno uoči početka nove nautičke sezone. Riječ je o dugogodišnjem sajamskom događanju koje već više od tri desetljeća okuplja ključne sudionike nautičke industrije iz Hrvatske i regije.

Kroz pet sajamskih dana posjetiteljima će biti predstavljena široka ponuda plovila i opreme – od luksuznih jahti i glisera do čamaca, gumenjaka, kajaka, brodskih i vanbrodskih motora te opreme za jedrenje, ronjenje i sportove na vodi. Sajam je ujedno mjesto predstavljanja noviteta i premijera na hrvatskom tržištu.

Marina u srcu Zagreba

Sajam i ove godine donosi koncept “marine u srcu Zagreba”, u kojoj sudjeluju domaći brodograditelji, distributeri i zastupnici svjetskih proizvođača. Na jednom mjestu objedinjena je ponuda plovila, prateće opreme i usluga, što posjetiteljima omogućuje jednostavnu usporedbu i informirano donošenje odluka.

Sajam Nautike ima važnu ulogu kao poslovna platforma koja omogućuje izravan kontakt izlagača s kupcima, partnerima i profesionalnom publikom te potiče umrežavanje i razvoj suradnji.

Nezaobilazno središte nautičkog okupljanja

Okupljanjem sudionika iz Hrvatske i regije, sajam doprinosi vidljivosti domaće nautičke industrije i jačanju nautičkog gospodarstva. Uz izložbeni dio, posjetitelje očekuje i stručni program s konferencijskim sadržajima, koji će dodatno otvoriti prostor za razmjenu znanja, iskustava i aktualnih tema iz sektora.

Vođen motom “Ploviti, otkrivati, živjeti”, sajam Nautike 2026. ostaje mjesto susreta struke, informiranog dijaloga i konkretnih poslovnih prilika.

+5 Pogledajte galeriju