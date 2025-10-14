Savjet HNB-a: U financijskom sustavu sistemski rizici umjereno povišeni

Izloženost hrvatskoga financijskog sustava sistemskim rizicima umjereno je povišena, pri čemu potencijalni povodi za njihovu materijalizaciju prvenstveno dolaze iz međunarodnog okružja, stoji u priopćenju Hrvatske narodne banke (HNB) objavljenom u ponedjeljak nakon održane sjednice njezina Savjeta.

“U Hrvatskoj nastavak snažnog rasta cijena stambenih nekretnina te intenzivno i široko rasprostranjeno kreditiranje domaćega nefinancijskog sektora jačaju već povišene cikličke rizike. Rast zaduženosti nefinancijskoga privatnog sektora može narušiti njegovu sposobnost otplate duga u slučaju pogoršanja gospodarskih ili financijskih uvjeta”, napominje se u priopćenju.

Dodaje se i da su unatoč visokoj profitabilnosti rizici za bankovni sektor i nadalje povišeni, zbog čega je nužno očuvanje kapitala banaka.

“Najavljeno podizanje stope protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala, s 1,5 na 2 posto od 1. siječnja 2027. dodatno će ojačati otpornost banaka i djelovati komplementarno s ograničenjima kriterija kreditiranja potrošača, kojima se ublažavaju rizici povezani s rastom zaduženosti kućanstava”, navode iz HNB-a.

Članovi Savjeta dali su suglasnost Nadzornom odboru Solvera stambene štedionice da Zvonimir Barać obavlja funkciju člana uprave te stambene štedionice.

Savjet je donio i odluku o izdavanju zlatnih i srebrnih numizmatičkih kovanica “Hrvatski hladnokrvnjak” u sklopu serije numizmatičkih kovanica “Autohtona Hrvatska”, s prigodnim motivima koji predstavljaju izvornu pasminu konja hrvatskoga hladnokrvnjaka, s uzgojnim područjem na gotovo cijelom području RH. Zlatne numizmatičke kovanice izdaju se u apoenu od 100 i 10 eura, a srebrne numizmatičke kovanice u apoenu od 8 i 4 eura.

Donijeta je i odluka o izdavanju prigodne kovanice “Grad Pula – Arena” od 2 eura u sklopu serije “Hrvatski gradovi”, s prigodnim motivima koji predstavljaju pulsku Arenu, istaknuti spomenik antičkoga graditeljstva u gradu Puli.



Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se