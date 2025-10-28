Scenic najavio novi kruzer koji će biti završen 2028. godine. Posljednjih mjeseci gradi se u Rijeci

Polarni kruzer Scenic Ikon, treći koji se gradi u Rijeci, svoje prvo putovanje trebao bi imati u travnju 2028 godine uz polazak iz Venecije. To je najavila tvrtka Scenic koja je istaknula specifičnosti tog broda koji će primati najviše 270 gostiju.

Tvrtka Scenic najavila je porinuće kruzera Scenic Ikon, koji će se pridružiti floti istraživačkih jahti Scenic Discovery. Njegova prva putovanja planirana su za travanj 2028. godine. Hrvatskoj je ova najava posebno zanimljiva jer su prva dva kruzera izgrađena u Rijeci, u kojoj je gradnja trećeg već u poodmakloj fazi.

Forbes Hrvatska o tome je već izvještavao u lipnju, u intervjuu sa Sašom Čokljatom iz tvrtke MKM Yachts koja gradi kruzer u suradnji s brodogradilištem 3. Maj.

Za polarne i tople morske destinacije

Iz Scenica navode kako će njihov treći polarni kruzer Scenic Ikon pružiti jedinstvenu kombinaciju vrhunskog dizajna i kulinarske izvrsnosti. Na njemu će biti kapaciteta za smještaja do 270 gostiju u potpuno uključenom, ultraluksuznom okruženju.

Ova istraživačka jahta bit će posebno izgrađena kako bi se izvrsno nosila s plovidbom i u polarnim područjima i u toplim morskim destinacijama. Stručno projektirana, s klasifikacijom prema Polarnom kodeksu 6 i ojačanim trupom klase Ice Class 1A Super, bit će iznimno svestrana. Scenic Ikon, dizajniran za vrhunsko istraživačko iskustvo, opremljen je s dva helikoptera Airbus, posebno dizajniranim podmornicom Triton AVA, gumenjacima Zodiac te luksuznim tenderima Fassmer.

Osnivač i predsjednik Scenic Groupa, Glen Moroney, izjavio je: „Scenic Ikon zamišljen je, projektiran i izgrađen u našoj internoj brodograđevnoj diviziji MKM Yachts te će njime u potpunosti upravljati naša posvećena Scenicova posada. Ovo izvanredno plovilo rezultat je više od tri godine strasti, inovacija i razvoja našeg tima, a iznimno nam je drago što ovu jahtu za istraživanja možemo predstaviti našim cijenjenim gostima, putničkim savjetnicima i partnerima. Svaki element dizajna broda Scenic Ikon optimiziran je kako bi pružio neusporediva iskustva na raznolikim destinacijama i u različitim okruženjima – od svoje glavne baze u Sredozemlju do divljine Antarktike.”

Kobilica postavljena u svibnju

Izgradnja broda Scenic Ikon već je u poodmakloj fazi, nakon ceremonije rezanja čelika u veljači, kojoj je prisustvovao hrvatski premijer Andrej Plenković, te postavljanja kobilice u svibnju 2025. godine. Kruzer je i dalje u potpunosti na rasporedu za isporuku krajem 2027., nakon čega će uslijediti završna testiranja i uvođenje u službu.



Scenic Ikon isplovit će iz Venecije u travnju 2028. godine, a prvo putovanje gotovo je u potpunosti rasprodano, dok i sljedeće plovidbe bilježe dobre prodajne rezultate.

Prva sezona, koja traje do ožujka 2029., obuhvaća 110 luka, 21 zemlju i 26 novih destinacija. Itinerar uključuje plovidbe Mediteranom, Egejskim morem i Egiptom, otočjem Zelenortske Republike, živopisnim Dakarom, čudesima Antarktike, Falklandskim otocima i fjordovima Čilea.

Goste će dočekati luksuzno uređene kabine, 15 jedinstvenih restorana, prostrani saloni i živopisne zone za opuštanje. Senses Rejuvenation Spa, wellness oaza koja se prostire na dvije razine i površini od 1.700 četvornih metara, nudit će prepoznatljive spa tretmane, hidroterapijske i termalne sadržaje, uz vrhunske fitness programe. Svako putovanje uključuje i potpuno uključene, dojmljive izlete, ekskluzivne događaje i zabavne sadržaje.

+7 Pogledajte galeriju

Izleti helikopterima i podmornicom

Dodatni ugođaj luksuza omogućit će i helikopterski program broda. Svi gosti koji iskoriste njihovu ponudu Best Available Fares uživat će u besplatnom panoramskom letu.

Novo predstavljena mogućnost isključivih helikopterskih slijetanja na poznate golf terene, renomirane lokalne restorane i povijesne kulturne znamenitosti – uz pristup nekim od najudaljenijih i najzapanjujućih divljih predjela na svijetu – bit će dostupna u sklopu cijele kolekcije Scenic Discovery Yachts.

Ova iskustva uključena su za članove Chairman’s Cluba, kao i za goste koji borave u Penthouse i Owner’s Suite apartmanima, nudeći rijedak spoj kulture, uzbuđenja i istraživanja.

Istodobno, podmornica broda Scenic Ikon – Scenic Neptune III, posebno dizajnirani model Triton AVA-9 – gostima će omogućiti da istraže skrivene dubine Antarktike i drugih udaljenih svjetskih mora.