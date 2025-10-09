Šefica MMF-a: Svjetsko gospodarstvo otpornije nego što se očekivalo

Svjetsko gospodarstvo pokazalo je u uvjetima višestrukih šokova da je otpornije nego što se očekivalo, izjavila je čelnica Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predviđajući tek blago usporavanje rasta aktivnosti u ovoj i idućoj godini.

Američko je gospodarstvo, prema novim podacima, posustalo, ali je izbjeglo recesiju koje su se mnogi stručnjaci prije samo šest mjeseci pribojavali, rekla je izvršna direktorica MMF-a Kristalina Georgieva.

Gospodarstvo se i u SAD-u i u brojnim drugim zemljama dobro nosilo s teškoćama zahvaljujući boljim mjerama, većoj fleksibilnosti privatnog sektora, blažim uvoznim carinama no što se strahovalo, barem zasada, te poticajnim financijskim uvjetima, objasnila je Georgieva na skupu u organizaciji Instituta Milken u Washingtonu.

“Očekujemo da će globalni rast tek blago usporiti u ovoj i idućoj godini. Svi signaliziraju da je, u cjelini gledano, svjetsko gospodarstvo izdržalo akutne pritiske koje su stvorili višestruki šokovi“, rekla je čelnica MMF-a pred objavu redovnih jesenskih prognoza.

U srpnju MMF je podigao prognozu rasta globalnog gospodarstva u ovoj godini za 0,2 postotna boda, na tri posto. Blago su podigli i prognozu za iduću godinu, za 0,1 postotni bod, na 3,1 posto.

Nova prognoza bit će tek nešto niža od one iz listopada prošle godine kada je MMF predvidio rast aktivnosti za 3,2 posto, rekla je Georgieva za Reuters.

“Kao što vidimo, svijet je pokazao da je otporan”, naglasila je. “No, napominjemo istodobno da su vremena iznimno neizvjesna pa u prognozi još uvijek pretežu rizici koji bi mogli zakočiti rast.”

Svjetsko je gospodarstvo, po njezinim riječima, “u boljem stanju no što se strahovalo, ali i u lošijem no što bi nam bilo potrebno”, i MMF u srednjoročnom razdoblju očekuje rast aktivnosti od otprilike tri posto.

Prije pandemije covida 19 bili smo očekivali da će srednjoročno rasti po stopi od 3,7 posto, podsjetila je Georgieva.

Površina skriva marginalizaciju, nezadovoljstvo i siromaštvo širom svijeta, upozorila je šefica MMF-a, dodavši i da se globalno gospodarstvo suočava s rizicima poput mogućeg tržišnog balona koji bi se mogao formirati oko umjetne inteligencije.

Neizvjesnost je na izuzetno visokim razinama i sve je izraženija pa jača potražnja za zlatom, tradicionalnom sigurnom imovinom, rekla je Georgieva.

Šok koji su izazvale američke carine bio je puno blaži no što se u travnju najavljivalo i američka ponderirana carinska stopa sada iznosi oko 17,5 posto, u usporedbi s travanjskih 23 posto, ali još je uvijek najviša u svijetu.

No, tek su malobrojne zemlje na podizanje američkih carina uzvratile istom mjerom i svijet je izbjegao trgovinski rat, bar za sada, dodala je.

Američke carinske stope ipak se stalno mijenjaju i inflacija u SAD-u mogla bi ubrzati ako tvrtke počnu prenositi veći dio troškova carina na kupce odnosno ako mnoštvo robe namijenjene američkom tržištu završi u drugim zemljama i pokrene novi krug povećanja carina, upozorila je Georgieva.