Sigurnost hrane, cijene i održivost: Donositelji odluka i europski i domaći stručnjaci okupljaju se u Osijeku

Može li Europska unija istovremeno provoditi ambiciozne klimatske politike i zadržati cjenovno dostupnu hranu? Koliko je prehrambeni lanac siguran i održiv? I tko snosi odgovornost kada povjerenje potrošača bude narušeno? Riječ je o pitanjima koja izravno utječu na svakodnevni život građana, gospodarstvo i javno zdravlje, a upravo će ona biti u fokusu konferencije FOODCOOLTOUR koja će se 23. i 24. travnja održati u Koncertnoj dvorani “Franjo Krežma“ Kulturnog centra Osijek.

FOODCOOLTOUR i ove godine okuplja europske i domaće stručnjake, predstavnike institucija, regulatornih tijela, industrije i akademske zajednice s ciljem otvaranja konkretnih odgovora na ključne izazove budućnosti proizvodnje i sigurnosti hrane. Važnost konferencije potvrđuje i snažna institucionalna podrška, uključujući pokroviteljstvo Hrvatskog sabora te nadležnih ministarstava, koja aktivno sudjeluju u dijalogu o budućnosti sigurnosti hrane i održivosti proizvodnje.

Uz domaćine, gradonačelnika Osijeka Ivana Radića i ravnatelja Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Hrvoja Hefera, u programu će sudjelovati i predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izvršni direktor Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dr. Nikolaus Kriz, potpredsjednik Vlade RH i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić, predsjednica Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora Marijana Petir, županica Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, predstavnici Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO) te stručnjaci europskih regulatornih tijela poput Njemačkog saveznog instituta za procjenu rizika (BfR). Među panelistima bit će i predstavnici akademske zajednice, donositelja odluka, stručnjaci za ekonomiju, marketing, komunikaciju, IT i dr.

U središtu ovogodišnjeg programa je rasprava o ambicioznim ciljevima borbe s klimatskim promjenama u kontekstu realnosti tržišta hrane, koja otvara pitanje može li Europska unija istovremeno provoditi Europski zeleni plan i pritom zadržati cjenovno prihvatljivu hranu. Na konferenciji će se otvoriti i pitanja sigurnosti obroka naručenih online, bit će riječi i o primjeni umjetne inteligencije, brendingu, investicijama i povezivanju poslovnih strategija, financija i znanja u kontekstu prehrambene sigurnosti te jačanju konkurentnosti domaće industrije na međunarodnom tržištu.

Uz dvodnevni stručni program, sudionike za vrijeme trajanja konferencije očekuju i zanimljivi popratni sadržaji – predstavljanje proizvođača naših tradicionalnih proizvoda s europskim oznakama kvalitete u povodu obilježavanja “Dana zaštićenih hrvatskih autohtonih proizvoda“, degustacija vrhunskih vina powered by Graševina Croatica – “Graševina prije Graše“, koncerti Petra Graše i Sandija Cenova, edukativno-tematski kviz by Joško Lokas, te projekcija dokumentarnog filma aktualne tematike.

FOODCOOLTOUR konferenciju organiziraju Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (HAPIH), Grad Osijek i DD produkcija, uz podršku Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA), Europske komisije (EK) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih naroda (FAO). Pokrovitelji konferencije su Hrvatski sabor, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Osječko-baranjska županija. Komunikacijski partner konferencije je agencija Komunikacijski ured Colić, Laco i partneri.