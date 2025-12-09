Slovenski regulator traži da Croatia osiguranje smanji udio u Sava Re. Žele ga preuzeti?

Agencija za nadzor osiguranja, koju vodi Gorazd Čibej, navodno je hrvatskoj Croatia Osiguranju naložila smanjenje udjela s 28 na 20 posto.

Agencija za nadzor osiguranja (AZN) je, prema informacijama RTV Slovenija, u nadzornom postupku utvrdila da je hrvatsko Croatia Osiguranje, u vlasništvu grupe Adris, premašilo dopušteni kvalificirani udio od 20 posto te je naredila njegovo smanjenje na dopuštenu razinu.

Grupa Adris preko skrbničkog računa pri Intercapital Securities posjeduje 19,1 posto temeljnog kapitala pozavarovatelja, čiji je direktor Marko Jazbec. Portal Necenzurirano.si izvijestio je prošlog mjeseca da su i dionice na skrbničkim računima banaka OTP (5,4 posto), Erste (0,6 posto) i Hrvatske poštanske banke (2,3 posto) navodno u vlasništvu povezanih osoba.

Šef AZN-a Gorazd Čibej potvrdio je za RTV da je agencija kvalificiranom vlasniku izdala nalog za otuđenje dionica, ali nije želio komentirati sadržaj odluke. Adris ima osam dana za žalbu, a konačna odluka očekuje se za otprilike mjesec dana.

Riječ je o drugoj regulatornoj „narančastoj lampici“ za hrvatski kapital u posljednje vrijeme; prije nekoliko tjedana vijeće Agencije za tržište vrijednosnih papira (ATVP) spriječilo je hrvatsko državno preuzimanje Ljubljanske burze.

Zanimaju li se za preuzimanje?

Hrvatska grupa Adris je 2016. dobila odobrenje AZN-a za povećanje udjela s 10 na 20 posto. Već tada Hrvati su zatražili povećanje na 33 posto, no do danas odobrenje nije izdano. Kako je izvijestio Necenzurirano.si, sada se navodno zanimaju za preuzimanje Save Re.

Napomenimo da oko 38 posto Save Re drže slovenska država i s njom povezane pravne osobe. Uključujući i EBRD, država ima većinu glasačkih prava u osiguravatelju.

Osiguravateljska grupa Sava, čija je matična kompanija Sava Re, u prvih devet ovogodišnjih mjeseci uz osampostotni rast prihoda povećala je dobit za više od trećine.