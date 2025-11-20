Šokantni rezultati: Čak 86 posto igračaka kupljenih na popularnim platformama opasno za djecu

Autori istraživanja kupili su 70 igračaka, bez marke ili od nepoznatih marki, od neeuropskih prodavatelja treće strane na sedam online platformi – AliExpressu, Amazon Marketplaceu, CDiscountu, Fruugou, Joomu, Sheinu i Temuu.

Uoči blagdanske kupovine, nalazi europske studije o igračkama prodanima putem velikih internetskih platformi poput Temua, Sheina i Amazona iznimno su zabrinjavajući — 96 posto igračaka kupljenih od neeuropskih “prodavatelja treće strane” na online marketplaceovima nije u skladu s europskim propisima. Još gore, više od 86 posto njih ocijenjeno je stvarno opasnima za djecu, piše Le Monde.

To je rezultat istraživanja koje su proveli Toy Industries of Europe (TIE) u partnerstvu s Francuskom federacijom za industriju igračaka i dječje opreme (FJP), a predstavljeno je u srijedu u Bruxellesu. Autori studije kupili su 70 igračaka, bez marke ili od nepoznatih marki, od neeuropskih prodavatelja treće strane na sedam online platformi (AliExpress, Amazon Marketplace, CDiscount, Fruugo, Joom, Shein i Temu). Ti internetski marketplaceovi povezuju trgovce – tzv. “prodavatelje treće strane” – s potrošačima i uzimaju proviziju za tu uslugu. Kupljene igračke zatim je testirao neovisni akreditirani laboratorij.

Trovanje, gušenje, zapaljenje

Laboratorij je kod mnogih igračaka utvrdio “odvajanje sitnih dijelova koji bi mogli izazvati gušenje kod male djece”; “male, snažne magnete i lak pristup baterijama, što sve može izazvati ozbiljne unutarnje ozljede”; kao i “odvajanje vakuumskih čepova, što predstavlja rizik gušenja jer se mogu zaglaviti u djetetovom grlu”.

Zaključci ove studije još su alarmantniji od prethodne iz listopada 2024., u kojoj je testirano više od 100 igračaka s 10 europskih platformi (uključujući AliExpress, Amazon, Cdiscount, Light In The Box, Shein, Temu i Wish). Ukupno, 86 posto nije udovoljavalo sigurnosnim standardima EU, a više od 80 posto predstavljalo je rizik za djecu.

Regulatorna rupa

Prije godinu dana europske udruge industrije igračaka upozoravale su na nedostatak zakonodavstva koje bi spriječilo ulazak opasnih dječjih proizvoda na europsko tržište. No, kažu, godinu dana kasnije situacija je još gora jer regulatorna rupa i dalje nije zakrpana.

Na predstavljanju studije u Bruxellesu, direktor proizvođača igračaka Smoby France, Alexis Delorme, izrazio je iznenađenje što potrošači nisu zabrinutiji kada na tim platformama vide stol za aktivnosti za malu djecu po cijeni od 10 eura, dok se slični proizvodi njegove tvrtke prodaju za 40 eura. Za njega je “sigurnost kriterij broj jedan u razvoju igračaka”.