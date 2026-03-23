Sporazum EU-Mercosur počinje se primjenjivati 1. svibnja

Europska komisija je u ponedjeljak obavijestila zemlje Mercosura da će se trgovinski sporazum između dvije strane početi primjenjivati od 1. svibnja.

Europska komisija je poslala “verbalnu notu“ Paragvaju, koji je depozitar ugovora Mercosura. Komisija je poduzela posljednji proceduralni korak potreban za privremenu primjenu, u skladu s Odlukom Vijeća od 9. siječnja. “Privremeni sporazum počet će se privremeno primjenjivati od 1. svibnja između EU-a i svih zemalja Mercosura koje dovrše svoje postupke ratifikacije i obavijeste EU prije kraja ožujka – Argentina, Brazil i Urugvaj su to već učinili. Paragvaj je nedavno ratificirao sporazum i očekuje se da će uskoro poslati svoju obavijest”, navodi Komisija.

Privremena primjena osigurava uklanjanje carina na određene proizvode od prvog dana, stvarajući predvidljiva pravila za trgovinu i ulaganja.

“Danas je važan korak u dokazivanju naše vjerodostojnosti kao glavnog trgovinskog partnera. Prioritet je sada pretvoriti ovaj sporazum EU-a i Mercosura u konkretne rezultate, dajući izvoznicima EU-a platformu koja im je potrebna za iskorištavanje novih prilika za trgovinu, rast i radna mjesta”, rekao je povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič.

EU se odlučio na privremenu primjenu sporazuma nakon što je Europski parlament u siječnju tijesnom većinom izglasao prijedlog kojim se od Suda EU-a traži mišljenje o tome može li se sporazum primijeniti prije pune ratifikacije u svim državama članicama i ograničavaju li njegove odredbe Europsku uniju da provodi svoje politike zaštite okoliša i zdravlja potrošača.

Budući da Sudu treba obično dvije godine da donese mišljenje, to znači da se do tada odgađa ratifikacija sporazuma.