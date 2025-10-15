Studenac otvorio Logističko-distributivni centar u Velikoj Gorici

Trgovački lanac Studenac u srijedu je u industrijskoj poslovnoj zoni Meridian 16 u Velikoj Gorici otvorio svoj Logističko-distributivni centar (LDC), u koji je uložio 10 milijuna eura, a kako je istaknuto tom prigodom, riječ je o dosad najvećem infrastrukturnom projektu te kompanije.

Ukupna površina centra je 36 tisuća četvornih metara. Sastoji se od raznih vrsta skladišta i odjela za gospodarenje otpadom i prihvat robe. Centar će raditi u tri smjene, a do 2027. godine zaposlit će oko 500 ljudi, čime postaje važan gospodarski impuls za Veliku Goricu i širu regiju, rečeno je na svečanosti otvaranja, kojoj su uz upravljački tim i zaposlenike Studenca, prisustvovali i velikogorički gradonačelnik Krešimir Ačkar te predstavnici fonda Enterprise Investors, pod čijim je upravljanjem ta kompanija od 2018. godine.

“Kroz godinu dana izgradili smo moderni centar, koji se prostire na 36 tisuća kvadratnih metara, predstavlja važan korak u razvoju opskrbnog lanca Studenca i donosi još bolju uslugu za naše kupce u trgovinama. Siguran sam da ćemo i ovdje u Vukovini biti dobar susjed lokalnoj zajednici, kao što to već jesmo građanima Velike Gorice na trenutno četiri lokacije gdje se nalaze naše trgovine“, kazao je predsjednik Uprave Studenca Michal Senczuk.

U planu i logističko-distributivni centar u Dugopolju

Izgradnja centra, po riječima direktora upravljanja lancem opskrbe u Studencu Tomislava Štosa, najveći je infrastrukturni projekt te kompanije i važan korak u modernizaciji poslovanja. “Zahvaljujući procesima koji će se odsad odvijati u ovim prostorima, bit ćemo još učinkovitiji u opskrbi naših trgovina. Uz novi LDC u Velikoj Gorici te onaj u Dugopolju, koji otvaramo iduće godine, postavljamo čvrste temelje za dugoročno održiv i tehnološki napredan opskrbni lanac”, najavio je.

Centar ima kapacitet od 32.000 paletnih mjesta, s mogućnošću otpreme do 2.400 paleta robe dnevno. U njemu su smještene zone za ambijentalnu, hlađenu i smrznutu robu, a integrirani Warehouse Management System (WMS) i Transportation Management System (TMS) omogućuju maksimalnu učinkovitost i praćenje svih faza opskrbe.

Posebna pozornost posvećena je energetskoj učinkovitosti, pa je tako 80 posto krova prekriveno solarnim panelima koji će pokrivati velik dio energetskih potreba objekta.

Inače, Studenac danas ima 1.400 trgovina i zapošljava 7.000 djelatnika. Prema ranije objavljenim podacima, prošle je godine ostvario konsolidirane prihode od prodaje u iznosu od 816,5 milijuna eura, što je rast od 22 posto u odnosu na godinu ranije.