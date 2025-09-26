Suradnja JANAF-a i NIS-a dobila samo kratko produženje dozvole. Neizvjesno što slijedi

Suradnju JANAF-a i NIS-a SAD je odobravao iz mjeseca u mjesec, no sad je produljena za samo pet dana. Nije izvjesno što će se dogoditi nakon toga, no ako bude zabranjena, to će utjecati na JANAF-ov financijski rezultat. Zanimljivo je i da je NIS prije nekoliko dana imao promjenu u vlasništvu.

Američko Ministarstvo financija 10. siječnja 2025. godine uvela je sankcije Ruskoj Federaciji kako bi ograničila poslovanje i prihode ruskih energetskih društava. Puna primjena stupila je na snagu 27. veljače.

Sankcijama je obuhvaćena i srpska energetska kompanija NIS, s kojom hrvatski JANAF od ranije ima sklopljen ugovor o transportu sirove nafte koji traje do 31. prosinca 2026. godine. Od veljače do sada, JANAF je dobivao jednomjesečne dozvole za nastavak izvršenja ugovora koje su se redovito produživale. No, dozvola koja je produžena 26. rujna produžena je samo do 1. listopada, na što je JANAF reagirao priopćenjem na Zagrebačkoj burzi.

U njemu ističu kako nije moguće predvidjeti trajanje sankcija protiv NIS-a ni točan učinak sankcija na JANAF. Planiraju nastaviti s poduzimanjem svih raspoloživih aktivnosti prema nadležnim tijelima, kao i razradom poslovnih modela za osiguravanje stabilnog poslovanja društva.

Prije nekoliko dana ruski Gazprom svoj udio (ili preciznije 11,30 posto koji glasi baš na Gazprom, op.a.) prenio je na rusku tvrtku Intelligence. Više informacija o toj transakciji dostupno je u članku Forbesa Hrvatska