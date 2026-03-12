Šušnjar: Nema zapreka za realizaciju Južne plinske interkonekcije između BiH i RH

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar izjavio je u četvrtak u Širokom Brijegu da ne postoje nikakve zapreke ili protivljenja izgradnji Južne plinske interkonekcije između Bosne i Hercegovine (BiH) i Hrvatske te je izrazio uvjerenje da će se taj projekt realizirati, budući da iza njega stoje američki partneri.

“Mislim da su se konačno stvorili svi preduvjeti da se taj projekt realizira. Ne vidim nikoga tko danas ima nešto protiv toga, pogotovo jer su se američki partneri uključili da bi se izbjegle sve nedoumice koje su ranije postojale“, rekao je Šušnjar u izjavi za novinare u Širokome Brijegu.

Mediji u Bosni i Hercegovini izvješćivali su posljednjih dana da je realizacija toga projekta ugrožena. Zakon o projektu Južne interkonekcije između BiH i RH, kojim bi se BiH povezala s plinskom mrežom u Hrvatskoj pravcem od Zagvozda do Posušja i izbjegla ovisnost o ruskom plinu, parlament Federacije BiH usvojio je još u siječnju 2025., no taj se projekt nije ostvario. Razlog za to su prijepori o tome hoće li projekt voditi BH-Gas, kako je to predviđeno zakonom, ili neka nova tvrtka sa sjedištem u Mostaru, na čemu inzistira HDZ BiH.

Šušnjar je u četvrtak istaknuo da je Hrvatska pouzdan partner u realizaciji toga projekta te da joj je jedino bitno da plinsko povezivanje dviju zemalja rezultira konkretnim poslom.

“Što se tiče Republike Hrvatske, mi smo spremni. Imamo ishodovane sve dozvole. Međutim, ne bismo htjeli napraviti tako veliku investiciju od Dugopolja, preko Zagvozda do Imotskog i sve do ulaza u Posušje, pa da to ostane samo zakopana cijev u zemlju“, pojasnio je hrvatski ministar gospodarstva. Dodao je da je takav ranije bio slučaj s investicijom BH-Gasa, kompanije u vlasništvu Federacije BiH, koja je izgradila jedan krak plinovoda koji se uopće ne koristi.

Projekt plinskog povezivanja dviju zemalja kroz Bosnu i Hercegovinu trebala bi realizirati američka kompanija AAFS, čiji su čelni ljudi bliski s administracijom Donalda Trumpa, dok bi građevinske radove izvodio američki div Bechtel. Zamišljeno je da se u BiH izmijene odredbe Zakona o Južnoj interkonekciji, kojima bi se američkoj kompaniji dodijelio taj posao te da se usuglasi dokument Međudržavnog sporazuma s RH, koji bi se potkraj travnja trebao potpisati u Dubrovniku na marginama Summita Triju mora.

Američki investitori su uz plinovod najavili i ulaganja u tri plinske elektrane te uzimanje u koncesiju zračnih luka u Sarajevu i Mostaru, a izrazli su zanimanje i za izgradnju autoceste na koridoru Vc kroz BiH.

Ministar Šušnjar u četvrtak u Širokome Brijegu sudjeluje na Gospodarskom forumu Županije zapadnohercegovačke te je tom prigodom potvrdio kako je Hrvatska s pokretanjem osuvremenjene rafinerije INA-e u Rijeci zajamčila i opskrbu energenata u Bosni i Hercegovini.

“Bosna i Hercegovina nema svoju rafineriju, međutim, možete biti sigurni da smo danas poduzeli dosta koraka kod ovih energetskih šokova kako ne bi došlo do nestašice derivata na tržištu Bosne i Hercegovine“, rekao je. Najavio je da će vlasti u Hrvatskoj poduzeti i druge mjere kako bi utjecale na kretanje cijena energenata u zemlji nakon globalnih potresa izazvanih ratom na Bliskom Istoku.