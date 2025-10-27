Švicarski farmaceutski div kupuje američku biotehnološku kompaniju za 12 milijardi dolara

Švicarski farmaceutski div Novartis objavio je da je postigao sporazum o kupnji američke biotehnološke tvrtke Avidity Biosciences za otprilike 12 milijardi dolara.

Akvizicija bi trebala pomoći Novartisu da ojača svoj portfelj za tretiranje rijetkih mišićnih poremećaja. Avidityjevi programi nastoje riješiti genetske uzroke bolesti i potencijalno usporiti napredovanje bolesti te povratiti mišićne funkcije.

“Predložena akvizicija trebala bi osigurati uvjete za razvoj lijekova među najboljima u sektoru. Temelj će biti Novartisovo stručno znanje na području spinalne mišićne atrofije i mogućnosti komercijalizacije na području genetskih neuromuskularnih bolesti“, navodi se u priopćenju švicarske kompanije, objavljenom u nedjelju.

Novartis će uz Avidityjevu pionirsku AOC platformu za lijekove bazirane na RNK i njegove lijekove u završnim fazama istraživanja moći razviti inovativne lijekove za neuromuskularne bolesti, zaključio je izvršni direktor Vas Narasimhan.

Tim američke biotehnološke tvrtke razvio je dobre programe za primjenu lijekova baziranih na RNK u mišićno tkivo, napomenuo je Narasimhan.

Programi su fokusirani na genetičke uzroke bolesti i mogli bi zakočiti njezino širenje, uz obnovu funkcije mišića.

Avidity će istodobno u sklopu dogovora odvojiti odjel kardioloških terapija u početnoj fazi razvoja u novu tvrtku SpinCo.

Upravni odbori obje tvrtke jednoglasno su odobrili transakciju prema kojoj bi Novartis Avidityjevu dionicu trebao platiti 72 dolara, za 46 posto više od njezine cijene na zatvaranju burzi na kraju prošlog tjedna.

Zaključenje dogovora očekuje se u prvoj polovici 2026. godine, ovisno o pribavljanju regulatornih dozvola.

Švicarski proizvođač lijekova bio je u travnju objavio da planira potrošiti 23 milijarde dolara na gradnju i proširenje 10 pogona u SAD-u tijekom sljedećih pet godina.