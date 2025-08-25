BDP ove europske zemlje nadmašio očekivanja. Turizam i strana ulaganja potiču rast

Španjolski BDP nadmašio je očekivanja u drugom tromjesečju, porastao je za 0,7%.

Španjolski BDP nadmašio je očekivanja u drugom tromjesečju, porastao je za 0,7%, iznad Reutersove prognoze od 0,6%. Rast je također bio veći nego u prethodna tri mjeseca, koji je iznosio 0,6%, pokazali su podaci Španjolskog nacionalnog statističkog zavoda (INE).

Investicije i potrošnja glavni su ključni pokretači rasta španjolskog gospodarstva, kao i procvat turističkog sektora.

“Drugu godinu zaredom bit ćemo napredno gospodarstvo broj jedan po rastu BDP-a“, rekao je španjolski ministar financija Carlos Cuerpo za CNBC u travnju.

“Španjolska je sada veliki izuzetak u smislu rasta. Također je odlično mjesto za ulaganje. Nije riječ samo o turizmu, već i o uslugama koje nisu povezane s turizmom, poput IT-a i financijskih usluga. Dakle, to je element modernizacije španjolskog gospodarstva“, rekao je Cuerpo.

Unatoč ovom gospodarskom rastu, Španjolsku čeka nekoliko izazova, poput održavanja plaća u skladu s rastućim troškovima života, klimatskih promjena, sve podijeljenije političke scene i činjenice da zemlja ima najvišu stopu zaposlenosti mladih u EU.

“Što će se dogoditi s carinama i međunarodnom trgovinom, posebno u gospodarstvu poput Španjolske, gdje se izvoz robe znatno povećao u posljednjih 15 godina?“, rekao je glavni ekonomist BBVA Researcha Miguel Cardoso za CNBC.

“Drugi izazov je da stope štednje ostaju relativno visoke. Treći izvor su ove niske stope ulaganja. I konačno, kako smanjiti državni deficit i javni dug.”

Imigracija i turistički procvat

Ipak, turizam u Španjolskoj predstavlja oko 12% BDP-a zemlje, jer ima koristi od oporavka od pandemije i nižih cijena u usporedbi s drugim zapadnoeuropskim zemljama.

Uspjeh turističkog sektora izazvao je negodovanje lokalnih zajednica zbog velikog broja turista koji posjećuju popularna mjesta, posebno tijekom vrhunskih ljetnih mjeseci. Prošle godine u lipnju, prosvjednici u Barceloni viđeni su kako prskaju putnike vodenim pištoljima i viču “turisti idite kući”.

Turistički sektor također može računati na svoju rastuću radnu snagu od gotovo 3 milijuna ljudi od 2024. godine, što je napredak od 9,7% u usporedbi s 2023. godinom.

Stvaranje radnih mjesta također je podržano visokom imigracijom. Dok druge europske zemlje zatvaraju svoje granice, Španjolska planira primiti gotovo milijun migranata u sljedeće tri godine, putem programa radnih viza i dodjeljivanja dozvola boravka radnicima bez dokumenata.

“90% povećanja radne snage od 2021. dolazi od imigracije“, rekao je Cardoso.

“To omogućuje širenje uslužnog sektora i održava tvrtke relativno konkurentnima u smislu ograničavanja rasta troškova rada i omogućuje, na primjer, da cijene usluga ostanu relativno ograničene u okruženju visoke inflacije.“

Prošle godine, većina ljudi koji su migrirali u Španjolsku došla je iz Kolumbije, Venezuele i Maroka.

Španjolsko gospodarstvo također je ojačano fondovima Europske unije Next Generation EU, koji su Španjolskoj stavili na raspolaganje 163 milijarde eura putem bespovratnih sredstava i zajmova. Zemlja je drugi najveći korisnik ove pomoći za oporavak od pandemije, nakon Italije. Hrvatska se nalazi na 9. mjestu.

Izvor: Europski parlament

Niski troškovi energije

Otkad je ulagala u zelenu energiju u 2000-ima, Španjolska je imala koristi od niskih troškova energije i osjetila je manji utjecaj europske energetske krize koja je uslijedila nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

Niski troškovi proizvodnje atraktivan su kriterij za tvrtke, posebno strane investitore, koji također opskrbljuju sektor.

“U Španjolskoj je vjerojatno izgrađeno najviše fotonaponskih sustava“, rekao je za CNBC Pedro Magalhaes, generalni direktor Arctecha za tržišta EU i Sjeverne Amerike.

Tvrtka se sada može pohvaliti sa 17 poslovnica izvan Kine i planira širenje u istočnoj Europi, kao i diverzifikaciju u rješenja za skladištenje.