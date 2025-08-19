Britanska tradicija na rubu propasti: Svakog tjedna osam ih zatvori svoja vrata

U Velikoj Britaniji od početka 2020. zatvorilo se više od 2200 pubova, a samo u posljednjih šest mjeseci njih 209. Strahuje se da će se taj trend ubrzati dok se industrija bori s rastućim troškovima i porezima.

Analiza podataka britanske vlade otkrila je da je 209 pubova srušeno ili prenamijenjeno za druge svrhe u prvih šest mjeseci 2025. – otprilike osam svakog tjedna. Najviše je pogođen jugoistok zemlje, koji je u tom razdoblju izgubio 31 pub.

To znači da je od početka 2020. godine čak 2283 pubova nestalo iz zajednica diljem Engleske i Walesa.

Industrijski čelnici kažu da ovaj “doista tužan obrazac” proizlazi iz visokih troškova s kojima se pubovi suočavaju te pozivaju vladu na reforme poslovnih poreza i poreza na pivo.

Mnoge pubove pogodile su promjene u poreznim olakšicama na poslovne nekretnine, porez koji posebno pogađa trgovine i ugostitelje.

Ugostiteljski objekti su do sada imali popust od 60 posto na poslovne poreze do limita od 110.000 funti – no to je u travnju smanjeno na samo 25 posto. Vlasnici pubova upozoravali su da će taj potez staviti značajan pritisak na njihovu industriju.

Prošlog mjeseca vlasnik jednog puba rekao je za Sky News: “Više se ne može zaraditi, nije iznenađujuće što se toliko pubova zatvara alarmantnom brzinom.“

“Ostati otvoren postaje nemoguće”

Porast nacionalne minimalne plaće i doprinosa za nacionalno osiguranje također je povećao troškove pubova.

Alex Probyn iz tvrtke za komercijalne nekretnine Ryan, koja je analizirala vladine podatke, rekao je da viši troškovi “tiho iscrpljuju profit sve dok ostati otvoren ne postane nemoguće”.

Dodao je da smanjenje poreznih olakšica za pubove s 75 na 40 posto ove godine donijelo sektoru dodatnih 215 milijuna funti poreznih računa. Za mali pub, to je skok prosječnog računa s 3938 na 9451 funtu – što je povećanje od 140 posto.”

Mnogi su izgubljeni zauvijek

Emma McClarkin, glavna izvršna direktorica Britanske udruge za pivo i pubove, rekla je kako postoji izravna poveznica između trajnog zatvaranja pubova i ogromnog skoka troškova koje su upravo pretrpjeli.

“Pubovi i pivovare važni su poslodavci, pokretači gospodarskog rasta, ali su i izuzetno vrijedni lokalnim zajednicama diljem zemlje jer imaju stvarnu društvenu vrijednost. Ovo je doista tužan obrazac i, nažalost, mnogi od tih pubova više nikad neće otvoriti svoja vrata”, rekla je Emma McClarkin i poručila da vlada mora djelovati prilikom donošenja proračuna, s velikim reformama poslovnih poreza i poreza na pivo.