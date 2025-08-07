Britanski farmaceutski div okrenuo se Americi: Zbog čega će novac uvijek biti glavni pokretač transformacije, a ne tehnologija ili umjetna inteligencija

Bivša liječnica, a danas financijska direktorica AstraZenece Aradhana Sarin, objašnjava kako teče transformacija jedne od najvećih farmaceutskih kompanija na svijetu.

Predsjednik Donald Trump nije zazirao od postavljanja zahtjeva industriji, a jedan od njih prošlog je tjedna i službeno potvrdio. U četvrtak je poslao pisma na adrese 17 farmaceutskih tvrtki, zahtijevajući da snize cijene lijekova za američke potrošače. Ta su pisma u skladu s izvršnom uredbom “Najpovlaštenija nacija” koju je Trump potpisao u svibnju, a kojom želi usklađivanje američkih cijena lijekova s cijenama u drugim razvijenim zemljama.

Reakcije su bile različite. Pfizer je poručio da surađuje s Trumpovom administracijom i Kongresom na pronalaženju rješenja za povećanje pristupačnosti i pristupačnih cijena za Amerikance. Strukovna udruga Pharmaceutical Research and Manufacturers of America izjavila je da bi uvoz stranih mehanizama kontrole cijena lijekova u SAD “potkopao američko vodstvo”, te je sugerirala da se kreatori politika radije pozabave “posrednicima u zdravstvenom sustavu” koji dodatno kompliciraju stvar i podižu cijene.

No, još prije nego što su ta pisma poslana, jedna od najvećih farmaceutskih kompanija na svijetu već je najavila namjeru snižavanja cijena lijekova u SAD-u. AstraZeneca, britanski farmaceutski div poznat po lijekovima za rak, kardiovaskularne i respiratorne bolesti, već je ranije najavio ozbiljne mjere za smanjenje američkih cijena. Tijekom financijskog izvješća za drugo tromjesečje prošlog utorka, izvršni direktor Pascal Soriot rekao je da vjeruju kako je “nužno uravnotežiti cijene lijekova u svijetu. SAD više ne može plaćati cjelokupna istraživanja i razvoj (R&D) za ostatak svijeta.”

Formiranje cijene lijekova

U intervjuu nakon objave rezultata, financijska direktorica Aradhana Sarin izjavila je kako je situacija složena, ali da je AstraZeneca planirala ojačati i unaprijediti poslovanje u SAD-u čak i prije nego što je Trumpov drugi mandat postao izgledan. Prošle je godine tvrtka najavila cilj da do 2030. ostvari 80 milijardi dolara godišnjeg prihoda – u odnosu na 45,8 milijardi dolara u 2023. – pri čemu bi polovica tog prihoda dolazila iz SAD-a, i to kroz novo poslovanje, a ne povećanjem cijena za Amerikance. Cijene lijekova u SAD-u, rekla je, formiraju se kroz izrazito složen sustav.

“Ako poznajete američki zdravstveni sustav, znate da u njemu kruži jako puno novca”, rekla je Sarin.

“Ljudi misle da farmaceutske tvrtke od toga profitiraju, ali to često nije slučaj.”

Aradhana Sarin imala je netipičan put do funkcije financijske direktorice velike farmaceutske tvrtke te danas vodi kompaniju kroz strategiju koja istovremeno potiče poslovni rast i jača veze sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Većina glavnih financijskih direktora (CFO-a) ima duboko poslovno i financijsko iskustvo, što vrijedi i za Sarin. Završila je MBA na Sveučilištu Stanford i više od dva desetljeća radila u investicijskom bankarstvu. Godine 2017. prešla je u odjel za korporativnu strategiju u tvrtki Alexion Pharmaceuticals, 2019. postala je njezina financijska direktorica, a funkciju CFO-a u AstraZeneci preuzela je 2021., kada je ta tvrtka preuzela Alexion.

No prije svega toga, Sarin je bila liječnica u Indiji i Tanzaniji.

“Učiti medicinu bilo je vrlo zanimljivo i zabavno, ali praksa nije bila ista stvar”, rekla je.

“Osjetila sam da mogu postići mnogo više ako zakoračim u šire poslovno područje.”

Golema ulaganja prepuna rizika

Iskustvo iz prve ruke u funkcioniranju zdravstvenog sustava dalo je Sarin vrijedan uvid u znanstvenu pozadinu razvoja lijekova. Kako je izjavila, AstraZeneca godišnje troši oko 14 milijardi dolara na istraživanje i razvoj, a razvojni ciklus lijeka traje dugo. Nije neuobičajeno da prođe osam do deset godina dok lijek ne prođe regulatorne faze. Čitav je proces prepun rizika, a teško je predvidjeti koji će kandidati na kraju postati uspješni proizvodi.

“Takvo iskustvo pomaže kod donošenja procjena i analize rizika kada treba odlučiti kamo usmjeriti sredstva za istraživanje i razvoj – u one projekte s najvećom vjerojatnošću uspjeha – znajući da i dalje preuzimate rizik”, rekla je.

Poznavanje farmaceutskog tržišta s perspektive skrbi o pacijentima također pomaže pri donošenju poslovnih odluka, dodaje Sarin. Razumijevanje neispunjene medicinske potrebe koju lijek može riješiti – kao i tko je ciljani pacijent, kako će doći do lijeka i kako će ga platiti – informira cijeli korporativni proces.

“To čini ogromnu razliku kad gledate iz perspektive kliničara i zapitate se: U redu, kao liječnik, kako bih tretirao ovog pacijenta?”, rekla je.

Veliko širenje AstraZenece na američko tržište naizgled prati trend mnogih međunarodnih kompanija koje pokušavaju izbjeći nove Trumpove carine i istovremeno udovoljiti predsjedniku. No prema riječima Aradhane Sarin, to nije bio motiv AstraZenece, koja je svoje planove o jačanju poslovanja u Sjedinjenim Državama najavila još prošlog proljeća.

Nova postrojenja diljem SAD-a

Tvrtka je prošlog mjeseca dodatno potvrdila predanost SAD-u objavom da planira uložiti 50 milijardi dolara u američke istraživačke i proizvodne pogone do 2030. godine. Sarin je naglasila kako ova odluka nije imala mnogo veze s Trumpom, već je donesena isključivo iz poslovnih razloga, bez žurbe kakvu su pokazali neki konkurenti ranije.

Najvažniji dio ulaganja odnosi se na izgradnju velikog proizvodnog pogona u Virginiji, koji će služiti za izradu aktivnih tvari za lijekove iz portfelja vezanog uz metaboličko zdravlje i upravljanje tjelesnom težinom. To će biti najveće pojedinačno proizvodno ulaganje koje je AstraZeneca ikada realizirala. Prema Sarin, dogovor o ovoj lokaciji sklopljen je vrlo brzo – od prvog razgovora s vlastima Virginije do objave projekta prošlo je svega 33 dana. Iako je AstraZeneca poznata po brzoj dinamici u pregovorima, često nailazi na sporost s druge strane, no Virginija je u ovom slučaju pokazala iznimnu spremnost. Njezin guverner Glenn Youngkin, bivši investicijski bankar, predvodi ured za ekonomski razvoj koji je organiziran prema uzoru na privatni sektor, s ekonomistima i analitičarima koji aktivno traže prilike i brzo reagiraju.

Prema Sarin, upravo takav poslovni pristup i fleksibilnost, uobičajeni u privatnom sektoru, bili su presudni u realizaciji dogovora. Iako detalji o lokaciji i vremenskom okviru izgradnje još nisu objavljeni, jasno je da AstraZeneca planira snažno proširiti svoje američko prisustvo kroz više razvojnih i proizvodnih središta diljem zemlje. Ostala područja u koja AstraZeneca planira ulagati uključuju proširenje svog istraživačkog centra u Gaithersburgu u saveznoj državi Maryland, istraživačkog centra u Cambridgeu u Massachusettsu, proizvodnih pogona za staničnu terapiju u Rockvilleu (Maryland) i Tarzani (Kalifornija), kao i proširenje proizvodnih kapaciteta u Mount Vernonu (Indiana) i Coppellu (Teksas).

AstraZeneca ostvaruje napredak u svojim ciljevima širenja poslovanja, kako općenito, tako i na američkom tržištu. U financijskom izvješću za prvu polovicu 2025. godine, objavljenom prošlog tjedna, tvrtka je izvijestila o prihodima većim od 28 milijardi dolara, što predstavlja rast od 11 posto u odnosu na 2024. godinu. Sjedinjene Američke Države čine otprilike 43 posto ukupnog prihoda.

Kako bi se dodatno usmjerila na američko tržište, Sarin je izjavila da je AstraZeneca već donijela odluku o prebacivanju dijela svojih aktivnosti u SAD.

AstraZeneca trenutno nastoji provoditi najmanje 10 posto – ako ne i više – kliničkih ispitivanja u SAD-u, što predstavlja novi strateški zaokret, s obzirom da su se klinička ispitivanja ranije većinom provodila u Europi.

No, širenje u SAD-u nije jedino područje u kojem AstraZeneca bilježi rast. Prema posljednjem izvješću, tvrtka je zabilježila širenje u svim segmentima poslovanja. Lijekovi za rak čine 44 posto ukupnih prihoda, dok su lijekovi za respiratorne i imunološke bolesti u drugom tromjesečju ostvarili rast od 15 posto. Sarin je istaknula kako su mnogi od tih lijekova na tržištu tek nekoliko godina, pa postoji velik potencijal za daljnji rast.

Nova tržišta i mogućnosti

Dodala je i da portfelj lijekova u razvoju u AstraZeneci ima još mnogo toga u pripremi, ali i da se očekuje rast jer se neki od novijih lijekova pokazuju učinkovitima u liječenju dodatnih stanja, što otvara nova tržišta i terapijske mogućnosti.

Razina stručnosti koju Sarin ima u poslovanju tvrtke u kojoj radi rijetko se viđa, no sama kaže da svaki glavni financijski direktor (CFO) može postati pravi strateški partner. To zahtijeva vrijeme i predanost učenju o industriji i njezinim specifičnostima, a današnji CFO-i imaju snažnu priliku iskoristiti svoje znanje – ne samo o financijama, već i o samoj industriji – kako bi oblikovali buduće smjerove razvoja tvrtke.

Sarin sebe vidi kao transformacijsku lidericu, kakvima, po njezinom mišljenju, svi CFO-i trebaju težiti biti. CFO-i će, kaže, i dalje biti središnji za strategiju tvrtke, jer upravljaju novcem, koji utječe na svaki aspekt poslovanja. Nijedna tehnologija, umjetna inteligencija ili promjena poslovne strukture ne može umanjiti važnost CFO-a.

“CFO će uvijek biti ključan pokretač transformacije, jer se poslovanje na kraju uvijek svodi na novac – ili na to kako novac teče”, rekla je.

Megan Poinksi, novinarka Forbesa