Dionice proizvođača oružja naglo su porasle nakon ubojstva Charlieja Kirka. Znamo zašto
Istraživanja pokazuju da prodaja oružja naglo raste nakon masovnih pucnjava. Ljudi ga kupuju vjerujući da će im pružiti zaštitu u danima nakon tragedije, ali i iz straha da bi uskoro mogla uslijediti ograničenja prodaje.
Dionice proizvođača oružja naglo su skočile neposredno nakon atentata na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka na sveučilišnom kampusu u srijedu, što je tržišni trend koji se obično događa nakon napada s mnogo žrtava jer se ljudi nastoje naoružati i strahuju od mogućih ograničenja prodaje oružja.
Smith & Wesson Brands Inc., proizvođač oružja sa sjedištem u Tennesseeju, zabilježio je skok dionica nešto prije 15 sati po istočnoameričkom vremenu, otprilike u vrijeme napada na Kirka. Dionice su u srijedu zaključile s rastom od 6,7 posto, nastavile su rasti za dodatnih 2,6 posto u predtrgovanju u četvrtak, prije nego što su pale oko dva posto nakon otvaranja tržišta.
Sturm Ruger & Company zaključio je trgovanje u srijedu s rastom većim od tri posto, da bi skočio za dodatnih tri posto u trgovanju nakon radnog vremena, dok su American Outdoor Brands porasle za 5,3 posto istog dana.
Dionice GrabAGuna, maloprodajnog lanca oružja u čijem je upravnom odboru Donald Trump Jr., skočile su 9,4 posto u srijedu, a zatim pale oko 4,5 posto odmah nakon otvaranja tržišta u četvrtak.
Dugoročni rast cijena
Dru Stevenson, profesor na Pravnom fakultetu South Texas College of Law, ranije je rekao za New York Times da “industrija oružja ima perverzne poticaje” jer “prodaja i njihove dionice rastu kada se dogode ovakvi događaji”, referirajući se na masakr u osnovnoj školi u Uvaldeu u Teksasu 2022. godine.
Istraživanja su pokazala da prodaja oružja raste nakon masovnih pucnjava, a istraživačica sa Sveučilišta Kalifornija – Davis, Rachael Callcut, ranije je izjavila za TIME da pucnjave s velikim odjekom u javnosti potiču ljude da “kupuju oružje kako bi se zaštitili od naoružanih napadača u danima nakon događaja” i “kako bi se osigurali od mogućeg uvođenja zabrane oružja”.
Steve Sosnick, glavni strateg u financijskoj grupi Interactive Brokers, ranije je izjavio za NBC News da su nagli skokovi dionica obično refleksne reakcije i ne moraju uvijek značiti dugoročni rast cijena. Nakon pokušaja atentata na predsjednika Donalda Trumpa tijekom skupa u Butleru u Pennsylvaniji prošlog ljeta, NBC News je izvijestio da su dionice oružarskih kompanija naglo porasle prvog ponedjeljka nakon napada. Smith & Wesson tada je skočio 11 posto, a Sturm Ruger & Company pet posto. Nakon pucnjave u osnovnoj školi u Uvaldeu 2022. – trećeg najsmrtonosnijeg školskog napada u američkoj povijesti – dionice Smith & Wessona skočile su sedam posto, dok je Sturm Ruger & Company porastao četiri posto, izvijestio je New York Times.
Pucnjava na Sveučilištu Utah Valley
Kirk, utjecajni konzervativni komentator i osnivač organizacije Turning Point USA, ubijen je u pucnjavi dok je govorio na otvorenom događaju na Sveučilištu Utah Valley u srijedu poslijepodne. Događaj je bio dio Kirkove “American Comeback Tour” turneje koju organizira Turning Point USA, a koja zagovara konzervativne politike na sveučilišnim kampusima. Glasnogovornik sveučilišta rekao je da je napadač pucao iz sveučilišne zgrade udaljene oko 200 metara u 12:10 po lokalnom vremenu. Atentat na Kirka izazvao je brojne izraze počasti i osude političkog nasilja s obje strane političkog spektra, dok je Donald Trump za napad okrivio “radikalnu ljevicu” i nazvao Kirka “mučenikom istine i slobode”.
Conor Murray, novinar Forbesa