Dok svi otpuštaju, britanska pošta zapošljava 20.000 radnika. Sve zbog tri dana u godini

Royal Mail najavio je zapošljavanje velikog broja privremenih radnika za isporuke u božićnom razdoblju. Sezonska zapošljavanja trajat će od kraja listopada do početka siječnja 2026.

Dostavljački gigant poručio je da će se nova radna mjesta raspodijeliti na dva centra za pakete, četiri sezonska centra za sortiranje paketa i 37 poštanskih centara diljem zemlje. Zapošljavanje će mu pomoći da se nosi s naglim porastom potražnje u vrijeme Black Fridaya, Cyber Mondaya i Božića, piše The Standard.

Prema priopćenju tvrtke, bit će dostupno 12.000 poslova u sortirnim centrima u Engleskoj, 2000 u Škotskoj, 600 u Walesu i 400 u Sjevernoj Irskoj. Dodali su da će biti i 3000 poslova u dostavi i preuzimanju pošiljaka diljem Ujedinjenog Kraljevstva, kao i 2000 privremenih radnih mjesta za vozače HGV i MGV kamiona.

Royal Mail će uspostaviti četiri dodatna sezonska centra za sortiranje u Atherstoneu, Milton Keynesu, Northamptonu i Daventryju kako bi mogao ispuniti isporuke.

Jamie Stephenson, privremeni glavni operativni direktor Royal Maila, rekao je da će kao i svake godine, dati sve od sebe da Božić učine posebnim za kupce. “To je naše najprometnije razdoblje i neumorno radimo iza kulisa – planirajući mjesecima unaprijed – kako bismo osigurali da sve funkcionira besprijekorno. Od dostave božićnih paketa do podrške online kupnji, ulažemo značajna sredstva u dodatne resurse, uključujući tisuće sezonskih timova, kako bismo osigurali da svaka isporuka stigne na vrijeme i s pažnjom.”

Sezonska zapošljavanja trajat će od kraja listopada do početka siječnja 2026.