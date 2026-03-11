EU traži rješenje za visoke cijene struje. Evo što preporučuju državama članicama

Dan Jørgensen, povjerenik EU-a za energetiku i stanovanje, rekao je za da ministri energetike G7 razmatraju oslobađanje strateških rezervi kako bi se održala niska cijena električne energije.

U razgovoru za Euronewsov jutarnji program Europe Today, Jørgensen je pozvao europske zemlje da što prije smanje poreze na električnu energiju kao odgovor na trenutne poraste cijena energije zbog rata na Bliskom istoku.

“Naravno, postoji vrlo jasna zabrinutost da su cijene previsoke za naše građane i industrije“, rekao je Jørgensen. “Poslali smo vrlo jasan signal državama članicama Unije i preporučujemo da snizite poreze na električnu energiju.“

“Brza primjena poreznih olakšica olakšala bi vašoj industriji konkurentnost. I bilo bi dobro za zelenu tranziciju”, rekao je.

Energetska tržišta, uznemirena geopolitičkim napetostima na Bliskom istoku trenutno povećavaju globalne cijene nafte i plina te vrše sve veći pritisak na EU da obuzda visoke troškove energije.

Povjerenik je rekao da su dostupne i daljnje mogućnosti ako se situacija pogorša, iako EU još nije u istom izvanrednom stanju u usporedbi s energetskom krizom iz 2022. “Postoji velika razlika između ozbiljne situacije poput one u kojoj se sada nalazimo i potpunog izvanrednog stanja“, rekao je.

Očekuje se da će kriza biti u središtu pozornosti na summitu EU-a u Bruxellesu sljedeći tjedan.

Zalihe za hitne slučajeve

Jørgensen je također rekao da su među glavnim svjetskim gospodarstvima u tijeku rasprave o tome treba li koristiti hitne zalihe nafte ako se nestabilnost tržišta pogorša.

“Sudjelovao sam na sastanku s ministrima energetike G7 ranije danas kako bismo razgovarali upravo o tome“, rekao je. “To je nešto što može postati relevantno. Pomoglo bi u održavanju niskih cijena.“

Povjerenik je rekao da je Europa u jačem položaju nego tijekom šoka koji je uslijedio nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine.

“U to vrijeme bili smo više ovisni o jednom jedinom izvoru energije, fosilnom plinu iz Rusije“, rekao je. “Sada smo u boljoj poziciji da se nosimo sa situacijom.“

Međutim, priznao je da rastuće globalne cijene neizbježno utječu na europske potrošače i industriju. “Trenutno nismo u situaciji u kojoj imamo problema sa sigurnošću opskrbe u Europi, ali pitanje cijena izuzetno je važno za naše građane i naše industrije“, rekao je Jørgensen.

Udaljavanje od fosilnih goriva

Jørgensen je tvrdio da trenutna nestabilnost tržišta ističe širu strategiju EU-a: smanjenje ovisnosti o uvozu fosilnih goriva. “Pouka iz Ukrajine, ali i iz drugih geopolitičkih događaja koji danas utječu na cijene, vrlo je jasna. Moramo se odmaknuti od fosilnih goriva i imati više domaće čiste energije”, rekao je.

EU je već intenzivirao uvođenje obnovljivih izvora energije. Prema Jørgensenu, blok je prošle godine instalirao rekordnih 89 gigavata novih kapaciteta obnovljivih izvora energije, čime je ušteđeno više od 30 milijardi eura na uvozu fosilnih goriva.

Ti obnovljivi izvori također pomažu potrošačima da ublaže teret naglih porasta cijena energije. “Kada se određuju cijene električne energije, najjeftinija energija dolazi na prvo mjesto, a to su obnovljivi izvori“, objasnio je. “Da nismo imali obnovljive izvore energije koje imamo danas, cijene bi bile puno veće.“

Jørgensen je također naglasio da Europa ne želi rusku energiju.

Podsjetio je na vršenje pritiska od strane Rusije na države članice EU-a tijekom rata u Ukrajini. “Što se nas tiče, rekli smo – dosta je toga i to je stav kojeg ćemo se držati.“