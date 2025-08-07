Indija ima 20 dana da izbjegne američke carine od 50 posto. Koje su joj opcije?

Indija se neočekivano našla u središtu najnovijeg američkog pritiska na Rusiju zbog rata u Ukrajini. Donald Trump joj prijeti carinama, a SAD joj je najveće izvozno tržište i čini 18 posto ukupnog izvoza i 2,2 posto BDP-a.

U srijedu je Donald Trump udvostručio carine na uvoz iz Indije s 25 na 50 posto, kaznivši tako Delhi zbog kupnje ruske nafte – potez koji je Indija nazvala “nepravednim” i “neopravdanim”. Cilj carina je smanjiti ruske prihode od nafte i prisiliti Putina na prekid vatre. Nova carinska stopa stupa na snagu 27. kolovoza.

Time Indija postaje azijski trgovinski partner s najvećim američkim carinskim opterećenjem, svrstavajući se uz Brazil, još jednu zemlju s visokim carinama i napetim odnosima s Washingtonom, piše BBC.

Indija inzistira na tome da su njezini energetski uvozi vođeni tržišnim uvjetima i nužni za nacionalnu sigurnost, no carine prijete teško pogoditi indijski izvoz i gospodarski rast. Gotovo cijeli godišnji izvoz dobara iz Indije u SAD, u vrijednosti od 86,5 milijardi dolara, mogao bi postati komercijalno neodrživ ako se ovakve carine zadrže. Većina izvoznika navodi da jedva može podnijeti povećanje od 10 do 15 posto, dok 50-postotne carine daleko nadmašuje njihove mogućnosti.

Ako carine ostanu na snazi, njihov bi učinak bio jednak trgovinskom embargu, navodi japanska brokerska kuća Nomura, upozorivši da bi to moglo dovesti do trenutnog prekida izvoza pogođenih proizvoda.

Težak udarac za tekstilce

SAD je najveće izvozno tržište za Indiju, čini 18 posto ukupnog indijskog izvoza i 2,2 posto BDP-a. Carine od 25 posto mogla bi smanjiti BDP za 0,2 do 0,4 posto, a rast bi mogao pasti ispod šest posto. Iako su elektronika i farmaceutski proizvodi trenutačno izuzeti od dodatnih carina, posljedice bi se ipak mogle osjetiti na domaćem tržištu, osobito u radno intenzivnim sektorima poput tekstila, nakita i dragulja, upozorava Priyanka Kishore iz konzultantske kuće Asia Decoded.

Rakesh Mehra iz Indijske konfederacije tekstilne industrije (CITI) nazvao je carine “ogromnim udarcem” za izvoznike, ističući da će znatno oslabiti konkurentnost indijskog tekstila na američkom tržištu.

Dok napetosti rastu, analitičari ocjenjuju da je Trumpova odluka visokorizičan potez. Indija nije jedini veliki kupac ruske nafte – tu su i Kina i Turska – no Washington je odabrao ciljati upravo zemlju koja se inače smatra ključnim partnerom.

Bivši guverner indijske središnje banke Urjit Patel izjavio je da su se sada obistinili najgori indijski strahovi, izrazivši nadu da je riječ o privremenoj mjeri i da će pregovori o trgovinskom sporazumu, koji bi se trebali intenzivirati u kolovozu, ići dalje. U suprotnom, kaže Patel, prijeti nepotreban trgovinski rat s nepredvidivim posljedicama.

Važnio je nastaviti pregovore

Kako bi ograničila štetu, Indija ima oko 20 dana za manevriranje prije nego što carine stupe na snagu. Ključno je hoće li vlada premijera Narendre Modija tiho odustati od trgovinskih veza s Rusijom kako bi izbjegla “američku kaznu”, ili će se odlučno suprotstaviti Trumpovom pritisku.

Prema stručnjaku iz Chatham Housea, Chietigju Bajpaeeju, Indija već neko vrijeme postupno smanjuje ovisnost o ruskom oružju i diverzificira izvore nafte, pa bi mogla ponuditi simbolične ustupke, ostajući pritom unutar vlastite vanjskopolitičke orijentacije. Dodaje i da odnosi s Rusijom više nisu od strateške važnosti kakvu su imali tijekom Hladnog rata, ali će Moskva ipak ostati važan partner u doglednoj budućnosti.

Drugi pak smatraju da Trumpovi potezi otvaraju prostor Indiji da preispita svoje strateške orijentacije. Ajay Srivastava iz Global Trade Research Initiative (GTRI) navodi da bi SAD-ove mjere mogle pogurati Indiju prema produbljivanju veza s Rusijom, Kinom i drugim zemljama, piše BBC.

Uskoro će Modi posjetiti Kinu na samitu Šangajske organizacije za suradnju (SCO) – prvi put nakon graničnog sukoba u Galwanu 2020. Pojedini analitičari smatraju da bi se trilateralna suradnja Indije, Rusije i Kine mogla ponovno aktivirati.

Trenutačni fokus je na trgovinskim pregovorima planiranima za kolovoz, tijekom kojih američka delegacija dolazi u Indiju. Pregovori su prethodno zapeli zbog spora oko poljoprivrede i mliječne industrije, gdje SAD traži veći pristup tržištu, a Indija čvrsto brani svoje pozicije.

Otvoreno je pitanje hoće li Indija sada popustiti u sektorima koje tradicionalno štiti, ili bi politička cijena takvih ustupaka bila previsoka

Kako ublažiti posljedice?

Trumpove carine mogle bi usporiti indijsku atraktivnost kao “China-plus-one” destinaciju za diversifikaciju lanaca opskrbe. Zemlje poput Vijetnama nude niže carine i veću fleksibilnost, ali analitičari smatraju da će utjecaj na investicijsko povjerenje biti ograničen. Indija i dalje privlači tvrtke poput Applea, koji dio svojih uređaja već proizvodi lokalno, a sektori poput poluvodiča za sada su izuzeti iz novog režima carina.

No Nomura upozorava da trenutačni državni programi za financiranje izvoza i poticanje izvoznika možda neće biti dovoljni za ublažavanje posljedica tako velikih carinskih razlika.

S obzirom na ozbiljnost situacije, stručnjaci za trgovinu smatraju da će samo diplomacija na najvišoj razini moći spasiti trgovinski dogovor koji je do prije nekoliko tjedana djelovao dostižno.

Indijska vlada zasad pokazuje čvrst stav, poručujući da će poduzeti sve potrebne mjere za zaštitu nacionalnih interesa. Ostaje otvoreno pitanje hoće li se Modijevo promovirano “veliko partnerstvo” sa SAD-om pretvoriti u njegov najveći vanjskopolitički test — i hoće li Indija uzvratiti mjerama?