Kako je slavni reper spasio posrnulo gospodarstvo jednog karipskog otoka

Bad Bunny donio je odluku da neće ići na promotivnu turneju po SAD-u te odlučio organizirati niz nastupa u rodnom Portoriku. Ono što se u prvi mah činilo odvažnim eksperimentom, pretvorilo se u izniman gospodarski uspjeh: koncerti su u samo tri mjeseca donijeli oko 200 milijuna dolara portorikanskom gospodarstvu.

U kolovozu 2023. Jorge Perez, turistički dužnosnik koji upravlja Coliseom, najvećim koncertnim prostorom u Portoriku, dobio je telefonski poziv od dva producenta Benita Antonija Martíneza Ocasija, žanrovski nekonvencionalnog portorikanskog repera, pjevača, glumca i povremenog profesionalnog hrvača, poznatijeg kao Bad Bunny.

Producenti su rekli da Bad Bunny želi preskočiti SAD na promotivnoj turneji za nadolazeći album. Umjesto toga, ostao bi u Portoriku i održao niz nastupa, sve u Coliseu. Ako bi obožavatelji izvan Portorika željeli vidjeti Bad Bunnyja, morali su doći u San Juan, piše CNN .

“Nisam imao pojma da će postati ovako veliko kao što doista jest,” prisjeća se Perez. “Bad Bunny je ovo je mogao napraviti bilo gdje … Vegas, bilo koji veliki grad, a on je izabrao Portoriko, gdje su mu korijeni.” Nikada Portoriko, niti portorikanska glazba, nisu doživjeli komercijalni i umjetnički uspjeh u razmjerima Bad Bunnyjeve rezidencije (niz koncerata ili nastupa jednog izvođača na istom mjestu tijekom određenog razdoblja), koja je počela u srpnju i završila je prošlog tjedna. Učinak je bio vulkanski. Tijekom protekla tri mjeseca Bad Bunny je, prema riječima lokalnih ekonomista, privukao oko 200 milijuna dolara u gospodarstvo, a Perez očekuje da će konačna brojka, nakon završetka rezidencije 14. rujna, biti daleko viša. “To je nešto što se nije vidjelo u 20-godišnjoj povijesti samog Colisea niti u zabavnoj industriji Portorika”, kaže Perez.

“Nije to samo područje San Juana,” dodaje Perez. “Ovo je pogodilo cijeli otok.” Ljudi koji dolaze zbog Bad Bunnyja odsjedaju u lokalnim hotelima, jedu u restoranima i čak troše novac na tematske ture posvećene njemu. Obožavatelji žele vidjeti njegovu rodnu kuću u Vega Baji, njegovu crkvu, trgovinu u kojoj je radio prije nego što je postao jedna od najvećih svjetskih zvijezda. Taj je poticaj bio upravo ono što je Portoriku trebalo, kaže Perez. Otok je prošao kroz “desetljeće sporog gospodarskog kretanja.” Prvo je bio uragan Maria 2017., u kojem je poginulo gotovo 3000 ljudi i razorena infrastruktura otoka. Zatim je stigao COVID, koji je globalno unazadio turističku industriju na nekoliko godina.

Bad Bunny na prvom koncertu od mnogih koje je održao u dvorani Coliseo u San Juanu, foto: Ricardo Arduengo/AFP

Perez smatra da će, nakon završetka rezidencije, efekt valova nastaviti dovoditi ljude u Portoriko, a obožavatelji koji su gledali Bad Bunnyja uživo odlazit će kao “ambasadori” otoka. Ipak, kaže, “bit će teško nadmašiti ovo.”

Normalno, ovo doba godine bilo bi mrtva sezona u Portoriku, jer posjetitelji izbjegavaju moćne uragane otoka. No po raspoloženju gomile na La Placiti u San Juanu, to se ne bi reklo.

“Mislim da će jedna od glavnih posljedica ove rezidencije”, nagađa Jorge Perez, “biti to da će mlađa generacija koja je razmišljala o odlasku iz Portorika u potrazi za boljim prilikama reći: ‘Možemo ostati u Portoriku. Možemo utjecati na svijet.”

Jedan od tih mladih ljudi je freelance ilustrator Sebastian Muñiz Morales. Ima samo 20 godina, a dobio je posao dizajniranja službenog Bad Bunnyjevog mercha kada je s prijateljem poslao DM kreativnom dizajneru repera, koji je na Instagramu objavio poziv za suradnju s umjetnicima. Iako još nije upoznao Bad Bunnyja osobno, Muñizovi se dizajni nalaze posvuda po Portoriku.

Osim što je doživio rezidenciju kao član reperovog tima, Muñiz je njezin učinak vidio i vlastitim očima. “U bilo kojem gradu u koji odete, pronaći ćete dvoje ili troje ljudi, i razgovarao sam s njima – oni su ovdje zbog Bad Bunnyja.”

“Mislim, gledajući Portoriko kroz ovo, osjećaš se malo više domoljubno, osjećaš se bolje u vezi s tim odakle si”, nastavlja, govoreći o rezidenciji. “Ne gledamo ga iz druge perspektive, već onakvim kakav Portoriko doista jest.”

“Više nemam onu misao, ‘moram otići da bih imao bolju budućnost,’ nego, ‘moram se boriti da bi moja bolja budućnost bila ovdje”, zaključio je Muñiz.