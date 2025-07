Kako je zvuk stare reklame postao viralan TikTok trend i tako pomogao jednoj aviokompaniji i pjevačici

Milijuni korisnika TikToka posljednjih su tjedana više puta čuli britansku ženu kako izjavljuje: “Nothing beats a Jet2 holiday” (“Ništa ne nadmašuje Jet2 odmor“), zvuk koji je postao viralan, a potječe iz nekoliko godina stare reklamne kampanje britanske zrakoplovne kompanije Jet2. Zvuk je dobio novi život jer su ga korisnici počeli koristiti u videima koji prikazuju katastrofalne prizore s odmora ili druge neočekivane, često komične trenutke.

Tjednima su For You stranice mnogih korisnika TikToka bile preplavljene istim poznatim zvukom – kratkim isječkom hita “Hold My Hand” britanske pjevačice Jess Glynne iz 2015., nakon kojeg slijedi izjava naratorice o Jet2 odmoru i uštedi koju korisnici mogu ostvariti rezervirajući putovanje preko te kompanije.

Jet2, niskobudžetna britanska aviokompanija koja nudi paket-aranžmane kroz svoju podružnicu Jet2holidays, već godinama koristi Glynneinu pjesmu u reklamama. Viralan TikTok zvuk dolazi iz reklame iz 2024. godine koju je narirala britanska glumica i glasovna umjetnica Zoe Lister.

Iako je audio poruka vesela i optimistična, većina viralnih videa koji koriste ovaj zvuk prikazuje iznenadne, kaotične ili urnebesne trenutke – poput osobe koju preplavi mlaz vode sa tobogana, žene koja je na milimetar izbjegla udarac sjekirom koja se odbila na poligonu za bacanje, ili slona koji surlom zgrabi lice žene tijekom njenog putovanja u Tajland.

Do sada 1,4 milijuna videa

Najlajkaniji video s ovim zvukom – s čak 35 milijuna lajkova – prikazuje osobu koja otvara zavjesu u hotelskoj sobi, samo da bi otkrila minijaturni prozor iza nje. Drugi najpopularniji video (14,6 milijuna lajkova) prikazuje korisnika kojem je mobitel zaglavio na rubu, a on ga pokušava dohvatiti metlom i lopaticom – koja pukne u trenutku kad uspije pogurati telefon. Slijede video muškarca koji na tulumu očito razgovara sa zidom (14,3 milijuna lajkova), snimka osobe koju prevrće mlaz vode u vodenom parku (12,9 milijuna), te video psića koji stoji ukočeno i izgleda nelagodno dok visi na vratilu pomoću oprsnice (12 milijuna lajkova).

Do danas je snimljeno više od 1,4 milijuna TikTok videa s ovim viralnim zvukom. Mnogi od njih dosegnuli su desetke milijuna lajkova.

Engleska pjevačica Jess Glynne iskoristila je trend za promociju vlastite glazbe. Pri predstavljanju nove pjesme Back To Me, na Instagramu je objavila: "Kako ludo! Obitelj od četvero štedi 200 funti kad odeš poslušati Back to Me

Zajahali na valu popularnosti

Jet2, zajedno s naratoricom Zoe Lister i pjevačicom Jess Glynne, brzo su reagirali i iskoristili val popularnosti. Jet2 je u proteklim tjednima objavio nekoliko videa koristeći viralni zvuk, a na službenoj web stranici pokrenuo je i promotivnu akciju u kojoj korisnici mogu ostvariti popust pomoću posebnog koda koji upućuje na viralan oglas. Zoe Lister je u međuvremenu postala viralna senzacija, a pojavila se u brojnim medijima gdje je uživo izvodila poznatu naraciju. U ponedjeljak ujutro, Lister i Glynne susrele su se prvi put u emisiji na britanskom radiju Capital FM, gdje su zajedno izvele viralni isječak. Jet2 je također bio sponzor Pride festivala u Leedsu, gdje su drag queen izvođači nosili natpise s tekstom “Nothing beats a Jet2 holiday”, dok je Lister izvodila naraciju na pozornici. Glynne se u više navrata referirala na trend na vlastitim koncertima – dok je pjevala “Hold My Hand”, publika je glasno izgovarala viralnu rečenicu, a pjevačica ih je kroz šalu poticala: “Ako vidim da netko radi taj video…”. Glynne je također iskoristila trend za promociju vlastite glazbe; za promociju nove pjesme “Back To Me”, na Instagramu je objavila: “Kako ludo! Obitelj od četvero štedi 200 funti kad odeš poslušati Back to Me!” Zvuk se puštao i po noćnim klubovima, gdje su ga DJ-evi miksali tijekom nastupa.

Kako je zvuk postao viralan?

Ovaj viralan trenutak zapravo potječe iz reklamne kampanje koju je Jet2 lansirao 2022. godine, no nije postao društveni fenomen sve do ljeta 2024. Tvrtka je u prosincu 2022. u priopćenju objavila da će lansirati niz novih reklama s Glynneinom pjesmom kako bi promovirali Jet2 paket-aranžmane. Reklama iz 2024., koja je prikazivala ponudu za obitelji koje žele uštedjeti, obećavala je popust od 50 funti po osobi, odnosno 200 funti za četveročlanu obitelj. Danas ta reklama ima 2,4 milijuna pregleda na YouTubeu. Nije poznato koji je TikTok bio prvi viralan video s Jet2 zvukom, ali neki su počeli dobivati milijune lajkova već u svibnju – uključujući video u kojem žena pada niz pješčanu dinu i koji je prikupio gotovo 10 milijuna lajkova.

Kontekst i pozadina

Jet2 već dugo koristi pjesmu “Hold My Hand”, i to ne uvijek s oduševljenjem putnika. Godine 2018., NME je izvijestio da su se neki putnici požalili na učestalo korištenje pjesme u avionima i reklamama. Glynne je tada izjavila da nije očekivala toliku frekvenciju korištenja pjesme te se slušateljima ispričala “ako im ide na živce”. Iz Jet2-a su tada odgovorili kako je njihov koncept s pjesmom “izuzetno popularan među putnicima” i da primaju “veliku količinu pozitivnih reakcija”.

U ožujku 2024., Glynne je proslavila deset godina od izlaska pjesme, objavivši na Instagramu: “Još deset godina – i neka Jet2 nastavi puštati pjesmu u svačijim ušima!” Pjesma je u Ujedinjenom Kraljevstvu bila veliki hit, a u SAD-u je 2015. dosegla 86. mjesto na Billboard Hot 100 ljestvici i postigla platinastu nakladu do 2018. godine.

Conor Murray, novinar Forbesa