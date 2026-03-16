“Kineski Amazon” stigao u Europu: Prodaje sve, od žvaka do iPhonea, uz besplatnu dostavu isti dan

Ulazak kineskog diva JD.coma u Europu dodatno pojačava konkurenciju Amazonu, koji se već suočava s rastom platformi Temu i Shein.

Kineski div e-trgovine JD.com u ponedjeljak je pokrenuo internetsku platformu Joybuy u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Nizozemskoj, Belgiji i Luksemburgu, čime dodatno širi poslovanje izvan domaćeg tržišta i cilja na tržišnog lidera Amazon.

JD.com želi internacionalizirati poslovanje, a prošle je godine dogovorio kupnju njemačkog trgovca elektronikom Ceconomy, vlasnika brendova MediaMarkt i Saturn, za 2,2 milijarde eura.

Lansiranje dolazi u trenutku kada kineski trgovci i brendovi sve više šire poslovanje u SAD-u i Europi, tražeći nove izvore rasta izvan oštre konkurencije i slabe potražnje potrošača s kojom se suočavaju na domaćem tržištu.

Cijene će biti “konkurentne”

Na internetskoj stranici i u aplikaciji Joybuy prodavat će se više od 100.000 proizvoda iz područja tehnologije, kućanskih aparata, ljepote, opreme za dom i prehrambenih proizvoda. Platforma će također uključivati namjenske trgovine brendova poput L’Oreala, Brauna, DeLonghija, BRITA-e i Boduma, a u ponudi će biti i premium brendovi poput Applea i Samsunga.

JD.com je poručio da će cijene biti “konkurentne”.

Brza dostava kupcima u velikim gradovima bit će ključna prodajna prednost, rekao je Matthew Nobbs, direktor Joybuyja za Ujedinjeno Kraljevstvo. Narudžbe zaprimljene do 11 sati stizat će istoga dana, dok će narudžbe poslane prije 23 sata stići sljedeći dan, piše Reuters.

Neograničena besplatna dostava

Od samog početka više od 15 milijuna kućanstava u Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu bit će obuhvaćeno mogućnošću dostave istoga dana. Dostava je besplatna za narudžbe veće od 29 eura, a Joybuy također cilja na korisnike Amazon Primea pretplatom “JoyPlus” za neograničenu besplatnu dostavu, koja će u promotivnom razdoblju koštati 3,99 eura.

Nobbs nije želio otkriti koliko je JD.com uložio u projekt, koji uključuje 60 skladišta, više od 49.000 paketomata, niz logističkih centara diljem Europe te vlastitu službu za završnu dostavu. Također je iz Kine uvezla dio vlastite automatizirane skladišne tehnologije, koristeći stotine robota za prikupljanje robe.

JD.com je 2024. istraživao mogućnost preuzimanja britanskog trgovca potrošačkom elektronikom Currys, ali je na kraju odustao. Prošle godine također je vodio razgovore o kupnji Argosa od trgovačkog lanca Sainsbury’s, no ni ti pregovori nisu završili dogovorom.