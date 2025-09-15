Najbogatiji Afrikanac gradi petu najveću tvornicu u svijetu. Osigurat će hranu za više od 100 milijuna ljudi

Za Etiopiju, gdje je poljoprivreda od presudne važnosti, nova tvornica koju planira nigerijski milijarder Aliko Dangote trebala bi unaprijediti sigurnost opskrbe hranom i poboljšati platnu bilancu zemlje.

Dvije godine nakon što je otvorio golemo postrojenje za preradu nafte u Lagosu, najbogatiji čovjek Afrike, nigerijski poduzetnik Aliko Dangote, najavio je novi veliki projekt u Etiopiji. Prvi čovjek Dangote Grupe u ruralnom području Etiopije, u Godeu, gradit će veliku tvornice dušikovog gnojiva.

Kako stoji u priopćenju kompanije, ulaganje vrijedno 2,5 milijardi dolara, u kojem Dangote Group ima 60 posto udjela, a Etiopija 40, spada među najznačajnije projekte u povijesti zemlje. S predviđenim godišnjim kapacitetom proizvodnje od tri milijuna tona u roku od tri godine, tvornica ureje svrstala bi se među pet najvećih na svijetu. Dangote je ovom investicijom ponovno potvrdio svoju viziju “industrijalizacije Afrike”.

Najava je značajna za Etiopiju, zemlju na Rogu Afrike koja je često hvaljena zbog svog potencijala. Prema podacima Svjetske banke, zemlja ima 132 milijuna stanovnika, a njezin je gospodarski rast od 2006. varirao između 5 i 10 posto. Ipak, i dalje se suočava s golemim izazovima u razvoju i smanjenju siromaštva. Na svojim visokim visoravnima poljoprivreda zapošljava 60 posto stanovništva i čini više od 30 posto bruto domaćeg proizvoda. No, lokalni se poljoprivrednici muče s ograničenim pristupom gnojivima, koja u zemlju bez izlaza na more stižu uvoznim putem i po visokim cijenama, dok kronični manjak deviza dodatno otežava situaciju.

“Ovaj je projekt zaista fundamentalan za Etiopiju”, izjavio je za Le Monde Brook Taye, direktor Ethiopian Investment Holdingsa, državnog investicijskog fonda. “Ako želite sigurnost hrane, morate imati dovoljno gnojiva. Postrojenje kapaciteta od tri milijuna tona znači da će naši poljoprivrednici imati potrebne količine.” Prema podacima Svjetske banke, potrošnja gnojiva u Etiopiji iznosi samo oko 38 kilograma po hektaru, u usporedbi sa 119 kilograma po hektaru u Francuskoj.

Forbes bogatstvo Alikoa Dangotea, osnivača i predsjednika kompanije Dangote Cementa, najvećeg proizvođača cementa u Africi, procjenjuje na 24,4 milijardi eura. Dangote Cement ima kapacitet proizvodnje od 48,6 milijuna metričkih tona godišnje i posluje u 10 afričkih zemalja.

Nakon dugogodišnjeg razvoja, Dangoteova tvornica gnojiva u Nigeriji započela je s radom u ožujku 2022.

Dangote rafinerija, čija je izgradnja započela 2016., započela je s preradom nafte početkom 2024. godine.